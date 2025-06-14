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Kenelere karşı çare onlarda

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, keneyle mücadelede kullanılan keklik ve sülünlerin avlanmasının önüne geçmek için salım yapılan alanların 3 yıl süreyle ava kapatılacağını bildirdi.

13 Haziran 2025 | 17:10
Son Güncellenme: 13 Haziran 2025 | 17:17
Kenelere karşı çare onlarda

DKMP'den yapılan yazılı açıklamada, havaların ısınmasıyla kene vakalarında artış yaşandığı, bu vakalara yönelik devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının, görev ve sorumlulukları çerçevesinde çalışmalarını etkin şekilde sürdürdüğü belirtildi.

Kene vakalarına karşı biyolojik mücadele yöntemleri kapsamında doğaya keklik salma faaliyetlerine devam edildiği bildirilen açıklamada, doğal dengeyi koruyarak kene popülasyonunun azaltılmasına katkı sağlayan bu türlerin üretimi ve doğaya salımı çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

- Yasa dışı avlanmaya para cezası verilecek

Genel Müdürlükçe 2014-2024 yıllarında 745 bin 692'si keklik ve 237 bin 200'ü sülün olmak üzere toplam 982 bin 892 kanatlı yaban hayvanı üretilerek doğal ortama salındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2025 sonuna kadar 36 bin 250'si keklik, 9 bini sülün olmak üzere toplam 45 bin 250 kanatlı yaban hayvanının üretilerek doğaya salınması hedeflenmektedir. Keklik ve sülünlerin avlanmasının önüne geçilmesi maksadıyla, salım yapılan alanlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 3 yıl süreyle ava kapatılmaktadır. Ayrıca doğada popülasyonu desteklerken bir yandan da kene gibi zararlılarla mücadeleye katkı sağlayan kekliklerin yasa dışı avlanması durumunda idari para cezaları düzenlenmektedir. Genel Müdürlüğümüzce avlanma miktarları dışında avlanmaktan 4 bin 736 lira, avcılık belgesi olmadan avlanmaktan ise 7 bin 147 lira idari yaptırım uygulanmaktadır."

Yasa dışı keklik avlanması durumunda yaban hayatı ve ekosistemde meydana gelen tahribat ve eksilme nedeniyle tazminat bedeli de uygulandığına değinilen açıklamada, "Söz konusu tazminat bedeli, Merkez Av Komisyonu kararı kapsamında, günümüz itibarıyla her bir kınalı keklik için 4 bin lira ve canlı mühre olarak kullanılan keklikler için ise 15 bin lira olarak belirlenmiştir. Genel Müdürlüğümüz gerek keklik üreterek doğaya salınması gerekse de salım yapılan alanların ava kapatılması faaliyetleriyle keneyle biyolojik mücadele kapsamında görevini sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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Ülker'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
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