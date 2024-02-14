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Konya Şeker çiftçilere 5.9 milyar TL ödeme yapacak

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, "Olumsuz şeker fiyatlarına ve iklim değişikliğine rağmen Konya Şeker hiç sıkışmadan kendi öz varlığıyla pancar bedelini rahatça ödedi." ifadelerini kullandı.

14 Şubat 2024 | 15:47
Konya Şeker çiftçilere 5.9 milyar TL ödeme yapacak

Konya Şeker'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Erkoyuncu, 2023-2024 kampanya döneminde pancar üreticisi ortaklarına 5 milyar 918 milyon liralık nakdi ödemesinin yarın hesaplara yatırılmaya başlanacağını belirtti.

2023-2024 kampanya döneminde 3 milyon 808 bin 539 ton pancar alımı ile Konya Şeker’in rekor kırdığını aktaran Erkoyuncu, çiftçiyi her konuda desteklediklerini bildirdi. Erkoyuncu, şu ana kadar ödenen ayni ve nakdi avansın 2 milyar 272 milyon 642 bin lira olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Başkan Erkoyucu, Konya Şeker olarak C ve D şekerine Türk Şeker ve diğer fabrikalara göre yüksek bedel ödediklerini ifade etti.

Bu rakamı Türk Şeker'de 1050 lira iken 1500 lira olarak belirlediklerine dikkati çeken Erkoyuncu, "Çiftçiyi bu konuda koruduk kolladık. Bir çiftçi kuruluşu olması hasebiyle bunu popülist politika olması adına yapmadık. Bu çiftçinin hakkıydı ve onu verdik, biz çiftçimizin avansını, gübresini, mazot desteğini ve pancar bedelini gününde ödemeye çalışıyoruz." yorumunu yaptı.

"Konya Şeker hiç sıkışmadan kendi öz varlığıyla pancar bedelini ödedi"

Başkan Erkoyuncu, talihsiz bir yıl yaşadıklarını, mevsim ve iklim değişikliklerinden kaynaklı olarak pancarlarda bozulma olduğuna işaret ederek şu değerlendirmelerde bulundu:.

"Biz bunların hiç birini çiftçimize olumsuz olarak yansıtmadık. Olumsuz şeker fiyatlarına ve iklim değişikliğine rağmen Konya Şeker hiç sıkışmadan kendi öz varlığıyla pancar bedelini rahatça ödedi. Yatırım ve kapasite artırım hedeflerimize de devam edeceğiz. Üreticilerimizi her aşamada mağdur etmediğimiz gibi, bankalara karşı olan finansal yükümlülüklerimizi aksatmadan yerine getireceğimizin müjdesini de vermek isterim."

TORKU markasının üretim tesisleri olan güven ve talebi daha rahat karşılamak adına kapasite arıtımlarına gittiklerini belirten Erkoyuncu, "Bir kısmını devreye aldığımızı, bir kısmını ise bu yıl içinde faaliyete geçireceğimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki dönemde de aynı kararlılık ve düzenle üreticilerimizin kazancını artırmaya, tesislerimizin kapasitesini büyütmeye yeni yatırımlar yapmaya devam edeceğiz." dedi.

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