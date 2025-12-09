Köyde hayvancılığa başladı, bölge halkına da ilham oldu

Evlendikten sonra Aksaray’dan Ağrı’nın bir köyüne yerleşen Mehtap Polat, burada başladığı hayvancılık faaliyetleriyle köy halkına da örnek oldu.
1 Ailesiyle birlikte köye yerleşti
Cüneyt Polat ile evlendikten sonra bir süre Ağrı il merkezinde yaşayan Aksaraylı Mehtap Polat, eşinin isteğiyle 7 yıl önce ailesiyle Anakaya köyüne yerleşti.
2 Geçimlerini et ve süt üretimiyle sağlıyorlar
Burada 10 büyükbaş hayvan alıp üretim yapmaya başlayan Polat ailesi, geçimini et ve süt üretimiyle sağlıyor.
3 Hayvan sayısını 60'a çıkardılar
Bu süreçte hayvan sayısını 45'e çıkaran Polat ailesinin bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi'ne başvurusu da olumlu sonuçlandı.
Eşiyle şu sıralar 60 büyükbaşla hayvancılık yapan Mehtap Polat, azmiyle yöre halkına örnek oluyor.
4 Destekler 2024-2028 döneminde uygulanacak
Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, AA muhabirine, Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi"nin 2024-2028 döneminde uygulanacağını söyledi.
Hayvanların TİGEM tarafından temin edildiğini dile getiren Hüseyinoğlu, "TİGEM'in o günkü satış fiyatı neyse o fiyat üzerinden talep ediliyor. Üretici isterse peşin olarak da hayvanları alabiliyor, isterse de kredi çekebiliyor. Kredi anlamında da Ziraat Bankası hayvancılık kredisi desteği sağlıyor. Burada 2 yıl ödemesiz 5 ila 7 yıla kadar geri ödemeli Ziraat Bankası kredi desteği sağlıyor." dedi.
5 Hayvanların sigortası yapılıyor
Hüseyinoğlu, Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Merkezi tarafından hayvanların sigortasının yapıldığını ve hayvan başına aylık 1500 lira bakım besleme ücreti ödendiğini ifade etti.
Mehmet Hüseyinoğlu, "İlimizde 104 asil, 156 yedek olmak üzere 260 kişi bu projeden faydalanmaya hak kazandı. İlimizde ilk hayvanlar, Anakaya köyünde Mehtap Polat adlı üreticimize verildi." dedi
6 "Çocuklarımla nasıl ilgileniyorsam hayvanlarla da öyle ilgileniyorum"
Mehtap Polat da 7 yıldır köyde besicilik yaptıklarını ve gebe düvelerle hayvan sayılarını artırdıklarını söyledi.
Hayvancılığı sevdiğini, hayvanların her türlü bakımını yaptıklarını belirten Polat, şunları kaydetti:
"Eşim hayvanların yemini ve samanını veriyor. Ben ineklerimi sağıyorum. TİGEM'den devlet destekli 15 tane etçi ırk gebe düve aldık. Devletten destek alarak ahırımızı da büyütmek istiyoruz. 15 yıllık evliyim. Aslen Aksaraylıyım. Ağrı merkezde evimiz var. Eşim köyü sevdiği için köyde de ev yaptık, sonra hayvancılığa başladık. 7 yıldır da bu işin içindeyiz. 5 çocuğumla nasıl ilgileniyorsam, hayvanlarla da o şekilde ilgileniyorum."