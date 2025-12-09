Köyde hayvancılığa başladı, bölge halkına da ilham oldu

Mehtap Polat da 7 yıldır köyde besicilik yaptıklarını ve gebe düvelerle hayvan sayılarını artırdıklarını söyledi.

Hayvancılığı sevdiğini, hayvanların her türlü bakımını yaptıklarını belirten Polat, şunları kaydetti:

"Eşim hayvanların yemini ve samanını veriyor. Ben ineklerimi sağıyorum. TİGEM'den devlet destekli 15 tane etçi ırk gebe düve aldık. Devletten destek alarak ahırımızı da büyütmek istiyoruz. 15 yıllık evliyim. Aslen Aksaraylıyım. Ağrı merkezde evimiz var. Eşim köyü sevdiği için köyde de ev yaptık, sonra hayvancılığa başladık. 7 yıldır da bu işin içindeyiz. 5 çocuğumla nasıl ilgileniyorsam, hayvanlarla da o şekilde ilgileniyorum."