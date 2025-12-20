Banuçiçek Özalp, "Eğitimlerde koku üretim yöntemleri, kozmetik ürün üretim süreçleri, marka oluşturma ve ruhsatlandırma konuları işlendi. Örnek ürün olarak seçilen nardan parfüm ve kolonya elde edildi. Üretim metodu ve maliyet analizleri hazırlandı. Yerel bitkilerin ticari kozmetik ürünlere dönüştürülmesi için önemli bir adım atıldı. Elde edilen kazanımlar, Bilecik'e özgü parfüm ve kozmetik ürünlerin geliştirilmesine, ruhsatlandırılmasına ve ticarileştirilmesine yönelik gerekli teknik bilgi sağlanarak üniversitenin AR-GE kapasitesi geliştirilmiştir." dedi.