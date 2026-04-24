Kuraklık bitti, umutlar yeşerdi: Buğdayda rekor verim beklentisi

Bilgiç, havaların serin gitmesi nedeniyle buğday hasadının biraz gecikmesini beklediklerini ifade etti. Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru da bu yıl yağışların yeterli olmasıyla buğdayın ekiminden başak çıkarma sürecine kadarki dönemde iyi beslendiğini ve bunun da verime yansımasını beklediklerini dile getirdi.

Kuraklık ve olumsuz hava koşulları nedeniyle geçen yıllarda buğdayda verimin dekara 400 kilogramların altına kadar düştüğünü anlatan Doğru, bu yıl ise yağışlarla verimin çiftçinin yüzünü güldürmesini beklediklerini kaydetti. Doğru, yılın ilk buğday hasadının Adana'dan yapıldığını ve piyasanın da buradan belirlendiğini belirtti. Çiftçi Mahmut Yalçın da son 2 yıldır kuraklıktan dolayı buğdayda istedikleri verimi alamadıklarını, bu sezon ise yağışlarla umutlarının yüksek olduğunu aktardı.