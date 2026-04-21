1 temettü, 3 bedelsiz: Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., bugün dört hisse için fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.


Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün üç hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ETYAT), Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUKYO) ve Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUYO) paylarının fiyatlarında iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ETYAT)

%200 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 7,58 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUKYO)

%200 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 7,047 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUYO)

%200 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 6,41 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Açıklamaya göre, Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.

Ayen Enerji A.Ş. (AYEN)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,7810329 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,6638779 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 33,819 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

