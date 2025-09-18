ARA
DOLAR
41,33
0,14%
DOLAR
EURO
49,05
0,61%
EURO
GRAM ALTIN
4878,69
0,46%
GRAM ALTIN
BIST 100
11268,55
0,92%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Kuru üzüm fiyatı belli oldu... İstikrar için TMO devreye giriyor

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm için alım fiyatı, kilogram başına 120 lira olarak tespit edildi.


Kuru üzüm fiyatı belli oldu... İstikrar için TMO devreye giriyor

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, üretiminde ve ihracatında Türkiye'nin dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzümün, ülkenin tarımsal hasılasında önemli yer tuttuğu belirtildi.

Çekirdeksiz kuru üzümde piyasa fiyatlarının üretici aleyhine seyretmesi nedeniyle müdahale ihtiyacı doğduğu belirtilen açıklamada, "Piyasalarda istikrar sağlanması ve üretici mağduriyetinin önlenmesi amacıyla 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm için TMO alım fiyatı, kilogram başına 120 lira olarak belirlenmiştir." bilgisi verildi.

TMO'nun üzüm alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladığı, alımlara 22 Eylül'de başlanacağı ifade edildi.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL