TEKNOFEST etkinlik programı: Gün gün yapılacak etkinler takvimi

Beş gün sürecek olan etkinlikte yerli üretim hava araçları gökyüzünde olacak. Bayraktar TB2, Anka, Türk Yıldızları, Solotürk, Hürkuş, Akıncı, Atak, Hürjet gibi araçlar sergilenecek.
Ana Sahne’de KIRAÇ konseriyle coşku yaşanırken, ASELSAN 50. Yıl Dijital Deneyim Alanı, Bilim Pavyonu ve Fetih 1453 Dijital Deneyim Alanı ziyaretçilerini bekliyor olacak.
TÜBİTAK Bilim Merkezleri ve Ufkun Ötesi Sergisi’nde uzayın derinliklerine yolculuk yapılacak, TÜME/Genetik Laboratuvar Turu’nda ise embriyo oluşturma ve transfer süreci deneyimlenecek.
TEKNOFEST İstanbul, kritik alanlarda teknolojik gelişimi destekleyen yarışma kategorileriyle öne çıkarken, 58 ana, 137 alt kategoride yapılacak yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar toplamda 85 milyon lirayı aşkın maddi destekten yararlanacak. Dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon liranın üzerinde ödül verilecek.
Hava gösterilerinden konserlere kadar birçok etkinlik yapılacak
Bugüne kadar 11 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST, İstanbul'da 5 gün boyunca miniklerden gençlere, ailelerden teknoloji tutkunlarına kadar her yaşa hitap eden aktivitelere ev sahipliği yapacak.
Festivalde, hava gösterileri, konserler, sahne gösterileri, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçları sergisinin yanı sıra öğrencilere özel ilk uçuş deneyim fırsatı sunulacak.