TEKNOFEST'e nasıl gidilir, ücretsiz mi?

2025 yılı TEKNOFEST, yani Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin etkinlik takvimi merakla bekleniyordu. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen bu festival, havacılık meraklılarını heyecanlandıran pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Festivalde seminerler, ödüllü teknoloji yarışmaları, yerli teknoloji sergileri ve uluslararası girişim zirvesi gibi önemli faaliyetler yer alıyor.

Festival alanına ulaşım için Marmaray'ı kullanacak ziyaretçiler Yeşilyurt istasyonunda inebilir ve buradan kalkan İETT ring otobüsleriyle TEKNOFEST'e kolayca gidebilirler. Metro ile ulaşım tercih edenler ise M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı Metro hattını kullanarak doğrudan festival alanına varabilirler.

Katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST İstanbul'a giriş için ziyaretçilerin çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor. Etkinlik alanına ziyaretçi giriş-çıkışları 09.00-19.00 saatlerinde olacak.

Ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanılması, ziyaretçilerin festival alanına hızlı ve kolay erişmesini sağlayacak.

