  Ünlü milyarderin yatında neden ayakkabı yasaktı?

Ünlü milyarderin yatında neden ayakkabı yasaktı?

Geride 11-13 milyar dolar miras bırakarak vefat eden İtalyan modacı Giorgio Armani, katı kurallarıyla bilinen bir isimdi. Ünlü yatında da önemli kurallar vardı.


Vitrin düzenleyiciliği ile kariyerine başlayan Armani, geride modadan müzik, spor ve lüks otellere kadar yayılan bir imparatorluk bıraktı. Luxury'nin haberine göre Armani çılgınlık derecesindeki titizlik ve detaycılığıyla biliniyordu. Habere göre 60 milyon dolarlık süper yatı 'Maìn'de önemli kuralları vardı.

  • Konuklar yata ayakkabı ile binemiyordu. Armani'nin annesi Maria'nın çocukluk lakabı olan Maìn'in adını taşıyan geminin kirlenmesine izin verilmiyordu.
  • Yattaki özel işçiliği korumak ve çizilmeleri önelmek için konukların yüzük takmaları yasaktı.
  • Konuklar, tasarımcının hayat boyu süren düzen tutkusunu yansıtan kıyafet kurallarına uyuyordu.
  • Yatta görevli 14 kişilik personel baştan aşağı Armani tasarımı lacivert Bermuda şortlar ve yatın logosunun yer aldığı bej polo gömlekler giyiyordu. 
Ünlü yatın iç kısmında lüks malzemelerle tasarlanmış bir sinema salonu, spa, geniş bir güneşlenme terası ve fitness salonu yer alıyor. 

 

 

