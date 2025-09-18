ARA
Altın güne nasıl başladı? 18 Eylül altın fiyatları

Altının gramı güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 834 liradan işlem görüyor.


Altın güne nasıl başladı? 18 Eylül altın fiyatları

Altının gram fiyatı, dün günü yüzde 0,8 azalışla 4 bin 855 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,50 azalışla 4 bin 834 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 97 liradan, cumhuriyet altını 32 bin 638 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin ardından dün 3 bin 707,65 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altının onsu, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla güne düşüşle başlamasının ardından dünkü kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 3 bin 639 dolardan işlem görüyor.

