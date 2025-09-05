Kütahyalı çiftin 20 yıllık gelir kapısı

Dönmez, köydeki gençlerin balıkçılık ve kerevit avcılığına ilgi göstermediğini dile getirdi.

Dursun Dönmez (44) de balık ve kerevit avcılığını babasından öğrendiğini ifade etti.

Balıkçılığın ev işlerine kıyasla zor olduğunu söyleyen Dönmez, "Ekmek parası için buradayız. 4 çocuğum var. Eşimle birlikte onları okutmak, meslek sahibi yapmak için çabalıyoruz." dedi.

Dönmez, işini çok sevdiğini belirterek, "Kadınlar bu meslekte daha iyiler. Sadece tutmakla olmuyor. Bir de bu ürünleri satması var. İşin o tarafında da kocalarımıza yardım ediyoruz." diye konuştu.

Dursun Dönmez, günlük 5-10 kilogram balık ve kerevit avladıklarını söyledi.