Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün organizasyonuyla Yıldız Alparslan Tarım İşletmesinde "Bereket Hasat Zamanı ve Çiftçi Gülerse Memleket Güler" mottosuyla hasat töreni gerçekleştirildi. Muş Valisi Avni Çakır, törene katılan üreticilere ve sektör temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada, hasat günlerinin çiftçiler için büyük bir anlam taşıdığını belirtti. Çakır, "3,5 milyon dönüme yakın bir arazisiyle gerçekten kalkınmamızda son derece önemli bir yere sahip. İlimiz genelinde buğday üretimi de yıllık arpayla beraber 500-600 bin ton civarında oluyor. Bu da son derece güçlü bir rakam" diye konuştu.
1 "170 BİN DÖNÜM ALAN SUYA KAVUŞACAK"
Çakır, "Muş Ovası sulama çalışmasının birinci etap inşaatını resmi olarak başlattık. Bu proje ile yaklaşık 170 bin dönüm alan suya kavuşacak. Su, çiftçi açısından hava kadar elzemdir. Yağmur ve su olmadan ürün elde etmek mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir ve Muş, devletimizin gözünde çok önemli bir yere sahiptir" ifadelerini kullandı.
2 357 BİN HEKTARLIK TARIMA ELVERİŞLİ ALAN VAR
Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç ise Muş’un sahip olduğu tarımsal zenginliği gözler önüne sererek, ilin üretim kapasitesinin ülke ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. İlde toplam 357 bin hektarlık tarıma elverişli alan bulunduğunu ifade eden Gönç, bu alanların büyük bölümünün aktif tarımsal faaliyetle değerlendirildiğini söyledi.
Alanların yaklaşık olarak 313 bin hektarlık kısmında tarla tarımı, 7 bin hektarlık alanda sebzecilik, 2 bin hektarlık alanda ise meyvecilik faaliyeti yürütülmekte.
3 TON BAŞINA 16 BİN 20 TL DESTEK
Aynı dönemde yaklaşık 45 bin hektarlık alanda 100 bin tonluk arpa üretimi yapıldığını da dile getiren Gönç, 2025 yılı için üretim ve ekim alanlarında yüzde 15’lik bir artış öngördüklerini söyledi. Hububat alım fiyatlarına ilişkin de bilgi veren Gönç, "TMO üzerinden yapılacak alımlarda ton başına 13 bin 500 TL destekleme ödemesi olacak. Dekara verilen destekle birlikte toplamda ton başına 16 bin 20 TL’ye tekabül eden bir destekleme ödemesi gerçekleşmiş olacak" şeklinde konuştu.