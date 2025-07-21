Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç ise Muş’un sahip olduğu tarımsal zenginliği gözler önüne sererek, ilin üretim kapasitesinin ülke ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. İlde toplam 357 bin hektarlık tarıma elverişli alan bulunduğunu ifade eden Gönç, bu alanların büyük bölümünün aktif tarımsal faaliyetle değerlendirildiğini söyledi.

Alanların yaklaşık olarak 313 bin hektarlık kısmında tarla tarımı, 7 bin hektarlık alanda sebzecilik, 2 bin hektarlık alanda ise meyvecilik faaliyeti yürütülmekte.