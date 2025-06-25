Açıklamada, tesiste fındık kabuğunun işlenerek aktif karbona dönüştürüleceğinin altı çizilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ordu'da sadece yakacak olarak kullanılan fındık kabuğu, aktif karbon olarak pek çok alanda değerlendirilecek. Zehirli gazları süzme, su arıtma, hava temizleme gibi onlarca sektörün ihtiyacı aktif karbon, artık Ordu'dan temin edilecek. Aktif karbonun Ordu'da üretilmesi hem Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak hem de bölge ekonomisine güç katacak."