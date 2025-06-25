ARA
DOLAR
39,58
-0,05%
DOLAR
EURO
46,00
0,04%
EURO
GRAM ALTIN
4228,54
-0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
9448,90
3,36%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Tarım
  • Ordu'da fındık kabuğundan aktif karbon üretecek tesis bölge ekonomisine güç katacak

Ordu'da fındık kabuğundan aktif karbon üretecek tesis bölge ekonomisine güç katacak

Ordu Büyükşehir Belediyesince fındık kabuğundan aktif karbon üretilecek tesiste makine kurulum çalışmalarında sona yaklaşıldı.

24 Haziran 2025 | 13:49
Ordu'da fındık kabuğundan aktif karbon üretecek tesis bölge ekonomisine güç katacak

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, fındığın kabuğundan yararlanmak ve ekonomiye katma değer sağlamak için yeni bir projenin daha hayata geçirildiği belirtildi.

 

 

Aktif karbonun savunma sanayinden tıbba, tekstilden gıda sektörüne geniş bir alanda ham madde olarak kullanılacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ordu'da ilkleri yaşatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sanayi alanında da bir ilke imza attı. Ordu'da üretimi yapılan ve sadece meyvesi kullanılan fındığın kabuğunu da değerlendirmek isteyen Başkan Güler, dünyada ilk defa fındık kabuğundan aktif karbon üretimiyle sanayide yeni dönem başlattı. 

 

Aktif karbonun üretimi için Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'nde Aktif Karbon Üretim Tesisi kuruldu. Çalışmaların hızla devam ettiği tesiste yurt dışından gelen teknik ekipler tarafından makinelerin kurulum çalışmalarında sona yaklaştı."

 

 

Açıklamada, tesiste fındık kabuğunun işlenerek aktif karbona dönüştürüleceğinin altı çizilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ordu'da sadece yakacak olarak kullanılan fındık kabuğu, aktif karbon olarak pek çok alanda değerlendirilecek. Zehirli gazları süzme, su arıtma, hava temizleme gibi onlarca sektörün ihtiyacı aktif karbon, artık Ordu'dan temin edilecek. Aktif karbonun Ordu'da üretilmesi hem Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak hem de bölge ekonomisine güç katacak."

 
0
  • ALTIN GRAM - TL 4228,54 -0,05%
  • ALTIN ONS 3322,97 -1,37%
  • BIST 100 9448,9 3,36%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,933 0,003%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37185 -0,051%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,375 0,0929%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,5798 -0,0533%
  • EURO/DOLAR 1,1611 0,0099%
  • EURO/TURK LIRASI 45,9963 0,0426%
  • STERLIN/DOLAR 1,3622 0,05546%
Borsa Haberleri
24 Haziran borsada gün sonu rakamları
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
Yarın 3 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
BİM'de (BIMAS) üst düzey yönetici değişikliği
BIST-30’da yıl başından beri sadece 8 şirket yatırımcısına kazandırdı
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bugün 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
23 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300
Trabzonspor, SPK'ya suç duyurusunda bulundu
ASELSAN, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne zirveden girdi
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Kontrolmatik’ten iş kazası açıklaması
Sabancı Holding bağlı ortaklığından sermaye artırımı
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (23 Haziran)
GERİ
İLERİ
24 Haziran borsada gün sonu rakamları
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
Yarın 3 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
BİM'de (BIMAS) üst düzey yönetici değişikliği
BIST-30’da yıl başından beri sadece 8 şirket yatırımcısına kazandırdı
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bugün 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
23 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300
Trabzonspor, SPK'ya suç duyurusunda bulundu
ASELSAN, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne zirveden girdi
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Kontrolmatik’ten iş kazası açıklaması
Sabancı Holding bağlı ortaklığından sermaye artırımı
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (23 Haziran)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL