Osmaneli karpuzu pekmezle yeniden hayat buldu: Üreticiye 25 kat kazanç

"Türkiye'ye Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla tattıracağız"



Osmaneli Belediyesi Yöresel Ürünler Üretim Merkezi Koordinatörü Abdullah Tetik ise coğrafi işaretli Osmaneli karpuzunun aroma ve lezzetiyle öne çıktığını ancak son dönemde üreticinin fiyat anlamında zor günler geçirdiğini söyledi.

Belediye olarak karpuzdan katma değer oluşturabilecek bir ürün bulmaya çalıştıklarını anlatan Tetik, "Geldiğimiz nokta üreticilerimize umut olur. Çünkü son zamanlarda karpuz fiyatlarının düşüklüğünden dolayı karpuzlarını satamaz ve masraflarını çıkaramaz hale gelmişti. Üreticimizden kendilerine kar getirecek şekilde satın alarak, karpuz pekmezine dönüştürerek katma değerli bir ürün haline getirdik." ifadesini kullandı.

Tetik, tesiste kadınların çalıştığını anlatarak, "Marka ve coğrafi işaret çalışması karpuz pekmezi üzerinden devam ediyor. Çünkü Osmaneli'nin coğrafi işaretli karpuzundan pekmez üretildi. Türkiye'ye Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla da karpuz pekmezini tattıracağız." diye konuştu.