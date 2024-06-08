Karadeniz Bölgesi'nde 24 yıl önce yurt dışından girişimci desteğiyle temin ettiği bitkilerle maviyemiş (blueberry) üretimini başlatıp çeşitli şehirlere yayılımını sağlayan Prof. Dr. Hüseyin Çelik, "kültür elçisi" olduğu meyvenin ülkenin dört bir yanında yetiştirilmesi için geziyor. 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Bağ Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çelik, 2000'de Karadeniz Bölgesi'nde başlattığı maviyemiş üretim yolculuğunu zamanla Marmara, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerine taşıdı. İşte anlattıkları:

1 MAVİYEMİŞ OLARAK TESCİL EDİLDİ Çelik, bu süreçte halk arasında "blueberry" olarak tanınan türün, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından adının "maviyemiş" olarak tescillenmesini sağladı. "Kültür elçisi" olduğu meyvenin yaygınlaşması için çalışmalarını sürdüren Çelik, danışmanlığını yaptığı türün yetiştiriciliğini girişimci destekleriyle Çukurova topraklarına kadar taşıdı. Çelik, uzun yıllardır emek verdiği maviyemişin üretim alanlarını genişletmek için şehirleri gezerek incelemelerini sürdürüyor.

2 1996'DA ARAŞTIRMAYA BAŞLADI Mersin'in Tarsus ilçesinde üretim yapılan bahçeyi ziyaret eden Prof. Dr. Hüseyin Çelik, AA muhabirine, 1996'da Rize'nin doğal florasında "yabani orman meyveleri" olarak bilinen bazı türler üzerinde araştırma yapmaya başladığını söyledi.

3 RİZELİ BİR GİRİŞİMCİNİN DESTEĞİYLE GETİRİLDİ O dönem maviyemişin bitki veya meyve olarak iç piyasada olmadığını dile getiren Çelik, 2000'de Rizeli bir girişimcinin desteğiyle ABD'de ıslah edilmiş ürünün bitkilerini getirterek diktiklerini anlattı.

4 İLK MEYVE 2003'TE ALINDI Rize'nin İkizdere ilçesinde ekimini yaptıkları bahçeden ilk meyveyi 2003'te aldıklarını belirten Çelik, şöyle devam etti: "2000'li yıllarda maviyemişin ne bitkisi ne de meyvesi piyasada yoktu. 2003'te ilk meyveyi Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, İstanbul ve Ankara piyasasına sunduk. Aynı yıl meyve çok çıktığı için reçel sanayisinde de işlenmesini sağladık. 2000'de Rize İkizdere'de üç noktada 15 dönüme yakın bahçe kurulmuştu. Meyve miktarı o zaman 1,5 ton civarındaydı ama şu anda 10 bin tonu aşmış durumdayız. Rize'den başladık. Daha sonra Artvin, Trabzon, Ordu, Giresun, Samsun'a geçtik. Ardından Marmara'da İstanbul'a, Bursa İznik'e geçtik.

5 AKDENİZ BÖLGESİ'NE DE YAYILDI Asitli toprak buldukça yayılımı genişledi. Yeni maviyemiş çeşitleri ıslah edildikten sonra Akdeniz Bölgesi'nde Antalya, Mersin, Adana'ya yayıldı. Bugün toprağın uygun olmadığı Manisa, geç meyvenin yetişeceği Afyonkarahisar, soğuklaması yüksek ama çok geç meyve alabileceğimiz yerlere doğru maviyemişi yaygınlaştırdık."

6 İSİM KARIŞIKLIĞINA KARŞI... Çelik, Türkiye'de isim karışıklığının ortadan kalkması için çalışmalar yaptıklarını anlatarak, şöyle konuştu: "Bugün blueberry cinsini ya 'blueberry' ya da 'maviyemiş' olarak satmak, anmak zorundayız. Cranberry ya adıyla ya da 'turna yemişi' olarak satılmak zorunda çünkü literatürde karşımıza çıkan bilgiler ona yönelik oluyor. Bu isimler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescil edildi. Bakanlık bunun için tüm il ve ilçelere bilgi yazısı ve karar gönderdi. Bundan sonra blueberry 'maviyemiş', cranberry 'turna yemişi' oldu. Şimdi bu isimler altında bahçeler kuruluyor, üretim yapılıyor."

7 AKDENİZ'DE 9 AY ÜRETİM YAPILIYOR Çelik, Akdeniz Bölgesi'nde yetiştiricilik sayesinde yılın 9 ayında üretim yapıldığına dikkati çekti.

8 TÜRKİYE'YE YENİ PERU DİYORLAR Maviyemiş yetişticiğilinde ilk dörtte Çin, Peru, ABD ve Şili'nin yer aldığını belirten Çelik, şunları söyledi: "Bizim üretimimiz şu an düşük olduğu için aşağılardayız. Çin bugün 525 bin tonluk maviyemiş üretiyor. Biz 100 bin ton üretim hedefliyoruz. İnşallah buna ulaşırsak üretimde dünyada ilk 10 ülke içerisine girebiliriz. Türkiye için 'Yeni Peru' diyorlar. Bunu da İtalyanlar, Amerikalılar söylüyor çünkü hem iç piyasada ihtiyaç var hem de erken veya çok geç dönemlerde meyve üretip dünya piyasasına satma imkanımız var."