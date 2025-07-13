Samuray arıları ve kükürt, kokarca zararlısına karşı çözüm olur mu?

Kahverengi kokarca, son yıllarda Karadeniz bölgesinde fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününde ciddi zararlara yol açıyor. Özellikle fındığın içini boşaltarak randımanı düşüren bu haşerat, üreticileri önlem almaya zorluyor. Düzce'de üreticiler hem kimyasal hem de doğal yöntemlerle mücadeleyi sürdürüyor.

"Fındığın içi acı oluyor, ayrıca çürüyenler de oluyor"

70 yaşındaki fındık üreticisi Erol Güney, kokarca ile 2 yıldır mücadele ettiklerini ifade ederek, "Geçen sene ilaçlama yapmıştık, bu sene de yaptık. İlaçlama da herhalde fındığın içinde asit salgılıyor olabilir. Fındığın içi acı oluyor, ayrıca çürüyenler de oluyor. Tabii bu durum da fındık randımanını düşürüyor" dedi.

"Şuanda fındıkta pek kokarcaya rastlamıyorum"

Kokarca ile mücadele etmenin zor olduğuna dikkat çeken Güney, "Bu sene ilaçlama yaptım. Kendim ağaç sirkesi kullandım, kükürt erittim, suyunu süzdüm. 4 kilograma yakın ağaç sirkesi kullandım. Ayrıca yaprak besleyici de koydum. Şuanda fındıkta pek kokarcaya rastlamıyorum. Zannedersem kükürdün haşerelere karşı etkisi var. Hepsinin ayrı ayrı faydası olmuştur diye düşünüyorum. Kokarca, mücadele edilmesi gereken önemli bir haşarat, diğerlerine benzemiyor" diye konuştu.

"Amerikan beyaz kelebeği yaprağı yer ve giderdi, fındığa pek gelmezdi"

Kokarcanın, meyve ve ağaçların bir numaralı düşmanı olarak bilinen Amerikan beyaz kelebeğinden daha farklı olduğunun altını çizen Güney, "Amerikan beyaz kelebeği yaprağı yer ve giderdi, fındığa pek gelmezdi, genellikle dalı kuruturdu. Kokarca fındığın içini de hallediyor. Bununla ciddi mücadele şart" şeklinde konuştu.

"Samuray arılarının da mücadele için faydalı olduğunu düşünüyorum"

Kokarca ile etkin mücadele için üretilen samuray arılarının da faydalı olduğunu gözlemleyen Güney, "Samuray arılarının da mücadele için faydalı olduğunu düşünüyorum. Şuanda kokarcaya az rastlıyoruz. İlaçlama ve samuray arılarının faydası olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.