Sinop'un Balıfakı köyünde yaşayan mantar alıcısı Ali Yılmaz, Sarıkum Tabiat Parkı girişinde mantar toplamak için gelen üreticilerden ürün kabul ediyor.

Yılmaz, taze ve küçük boyutlu birinci kalite mantarları kilosu 500 TL'den topladıklarını belirtirken, ikinci kalite ürünlerin ise kilosunu 150 TL'den satın aldıklarını ifade etti.

Toplanan mantarlar, ilk olarak temizlenip çeşitli işlemlerden geçiriliyor. Ardından, müşteri talebine göre taze veya dondurulmuş şekilde paketlenerek satışa hazır hale getiriliyor. Hazırlanan ürünler, yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında da büyük ilgi görüyor.

Toptancılar, işlenmiş mantarları başta İtalya, Almanya ve Fransa olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediyor. Fesleğen mantarına özellikle Avrupa mutfaklarında büyük talep olduğu belirtiliyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar için önemli bir geçim kaynağı haline gelen mantar sezonu, her yıl yüzlerce kişinin doğadan toplama yaptığı bir dönemi kapsıyor. Mantar alıcısı Ali Yılmaz, "Sezon yeni başladı, şu anda mantarlar küçük boyutlu ama oldukça taze. Kaliteli ürünleri yüksek fiyattan alıyoruz. Köylümüz kazanıyor, biz de Avrupa'ya kaliteli ürün göndermiş oluyoruz" dedi.