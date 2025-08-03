Sivas'ın gizli hazinesi: Şeflerin gözdesi "Altın Tuz"

"Faydalı elementlerden vücudunuza yarayanı alıyorsunuz, geriye kalanı ise sindirip atabiliyorsunuz. Böyle bir özelliği var. Sağlık tuzu olarak da biliniyor. Sarı renginden ve içerdiği elementlerden dolayı da 'altın tuz' olarak adlandırılıyor. Bölge insanı yüzyıllardır bu tuzu kullanıyor ve faydasını da biliyor. (Yılda) 35 ton civarında sarı yani 'altın tuz' çıkarabiliyoruz. Bu tuzu Almanya, Belçika ve İsveç'te marketlerde ve özel restoranlarda bulabiliyorsunuz. Fransa'da çok ünlü bir şef, yurt içinde de yine ünlü şeflerimiz bu tuzları lezzet ve sağlık açısından tercih ediyor. Sağlıklı gebelik ve yaşam için gerekli olan tuzdan bahsediyoruz. Tuzlarımızı da rahatsızlığı olan insanlar doktor tavsiyesiyle kullanabiliyor."

Tuzladaki üretimin diğer ocaklara göre biraz geç başladığına değinen Yılmaz, "Burası 1570 metre rakımda bulunuyor. Her tarafta yaz varken, biz burada dağlarda kar görebiliyoruz. Haziranın 20'si gibi başlayan eylülün ilk haftasında sona eren bir üretimden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.