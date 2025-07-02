Sunar Yatırım, 2025 hasat sezonunun ilk arpa ve buğdayını deposuna aldı

Tessi, Konya’daki 26 bin ton kapasiteli lisanslı deposuyla üreticilere hizmet veriyor. Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Nuri Çomu, “Çiftçilerimize analiz, nakliye ve kira desteği sunduğumuz modern ve güvenli bir tesisi hizmete açtık. Üreticinin emeği emin ellerde.” dedi.



Açıklamaya göre 25 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen ilk alımda, Konya’nın Altıntekin ilçesinden gelen 42 ton arpa, Sunar LİDAŞ güvencesiyle lisanslı depoya kabul edildi.





Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Nuri Çomu, yılın ilk alımına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Çiftçimizin alın terini değerle buluşturan, analiz, nakliye ve kira desteği sunduğumuz modern bir tesisi Konya’da hayata geçirdik. Lisanslı depoculuk sistemiyle birlikte üretici ve tüccar ilişkilerine şeffaflık ve güven kazandırıyoruz. Bu yıl ürün kalitesi yüksek, rekolte geçen yıla kıyasla daha istikrarlı görünüyor. Sunar Yatırım olarak yalnızca sanayi yatırımlarımızla değil; tarımsal altyapıyı güçlendiren projelerle de sektörün geleceğine katkı sunuyoruz. LİDAŞ yatırımlarımızı Konya ile sınırlı tutmuyor, Türkiye’nin çeşitli yeni kapasite artırımı hedefliyoruz.”



Sunar LİDAŞ’ın, 2026 itibarıyla kapasitesini iki katına çıkarmayı hedefliyor.



Açıklamaya göre şirket bitkisel sıvı yağ, nişasta ve türevleri, poliyoller, biyobozunur bileşenler, un, yem ve taze meyve üretimi gibi birçok alanda yatırımlarını sürdürüyor ve tarım-sanayi entegrasyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

