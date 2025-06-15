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Taner, çiftçinin yüzünü güldürdü

Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 50 hibe desteğiyle dağıttığı yerli ve milli buğday çeşidi "Taner", Iğdır Ovası'nda yüksek verimiyle üreticilerin yüzünü güldürüyor.

15 Haziran 2025 | 13:23
Son Güncellenme: 15 Haziran 2025 | 13:26
Taner, çiftçinin yüzünü güldürdü

AA'nın haberine göre Bakanlıkça geliştirilen ve yüzde 50 hibe desteğiyle üreticilere dağıtılan "Taner" buğdayı, Iğdır'ın verimli topraklarıyla buluştu. Kısa sürede yetişen buğdaylar, kuraklığa dayanıklı yapısı ve verimliliğiyle Iğdır çiftçisinden tam puan aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, Erhacı köyündeki 30 dönümlük tarlada incelemelerde bulundu.

Tingiş, yaptığı açıklamada, "Taner" buğdayının Iğdır iklimine uygun, kuraklığa dayanıklı ve yüksek verimli olduğunu vurgulayarak, "Kuraklığa ve hastalıklara dayanıklı bu çeşidimiz, Iğdır'da güzel bir adaptasyon sağladı, üreticilerimiz oldukça memnun. Bugüne kadar 200 tonun üzerinde tohum dağıttık. Taner'in Iğdır Ovası'nda yaygınlaştırılması için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz, üreticilerimiz yeter ki tarımla uğraşsınlar, biz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak her zaman yanlarındayız." diye konuştu.

Çiftçilerden Mehmet Yılmaz da "Şu an içinde bulunduğumuz arazide dekara 25 kilogram buğday tohumu kullandım. Sadece iki kez sulama yaptım, Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından ıslah edilen bu çeşitten yaklaşık 1 tonun üzerinde verim bekliyoruz." dedi.

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Bedelli için başvurmuştu, onay çıkmadı
Yatırımcı 'güvenli limanlara' yöneldi, New York borsası düşüşle açıldı
SPK'dan yeni bülten: 2 şirkete bedelsiz onayı var
SPK'dan 34 internet sitesi için erişim engeli kararı
SPK'dan bedelsiz onayı aldı: Yüzde 397,66
Bu hafta en az 11 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
Ereğli, Aselsan, Koç Holding, Tüpraş... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
SPK'dan Anadolu Efes'e (AEFES) onay geldi
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