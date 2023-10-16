Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu endekste eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,47, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 46,58, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,96 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 91,66 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 1,23 azalış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,5, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 8,54 artış kaydedildi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,28, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,74, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 6,1 artış görüldü.

Yıllık Tarım ÜFE'ye göre 5 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 26,19 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar, yüzde 50,65 ile çeltik oldu.

Yıllık artışın yüksek olduğu alt grupların ise yüzde 154,83 ile üzüm, yüzde 146,92 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler olduğu belirlendi. Geçen yılın aynı ayına göre azalış gösteren tek alt grubun ise yüzde 5,93 ile lifli bitkiler olduğu tespit edildi.

Aylık Tarım ÜFE'ye göre 3 alt grup daha düşük, 10 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Bir önceki aya göre artışı düşük alt gruplar yüzde 1,8 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar, yüzde 2,86 ile koyun ve keçi, canlı, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu. Aylık artışı yüksek alt grupların ise yüzde 31,62 ile yağlı meyveler, yüzde 24,05 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler olduğu görüldü.

Endekste kapsanan 84 maddeden 22'sinin ortalama fiyatında azalış, 57'sinde ortalama fiyatında artış gerçekleşti.