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Tarım üretici enflasyonunda artış sürüyor

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) martta bir önceki aya göre yüzde 5,57, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 61,87 artış gösterdi.

16 Nisan 2024 | 10:46
Tarım üretici enflasyonunda artış sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu endekste şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,57, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 17,51, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 61,87 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,98 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,84, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,52 artış olurken balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 1,18 azalış kaydedildi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 3,27, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 7,6, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 7,12 artış görüldü.

Yıllık Tarım ÜFE'ye göre, 7 alt grup daha düşük, 6 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık bazda düşen tek alt grup yüzde 9,3 ile turunçgillerde oldu. Yıllık artışın az olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 32,48 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar, yüzde 38,5 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar olarak sıralandı. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 170,17 ile yağlı meyveler, yüzde 122,7 ile tropikal ve subtropikal meyveler olarak belirlendi.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Bir önceki aya göre tek düşüş gösteren grup yüzde 4,69 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Aylık yükselişin düşük olduğu alt gruplar ise yüzde 0,92 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, yüzde 1,98 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürenler olarak tespit edildi. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 13,54 ile koyun ve keçi ve bunların işlenmemiş süt ve yapağıları, yüzde 12,9 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler olarak kaydedildi.

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