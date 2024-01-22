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Tarımsal girdi enflasyonu 2023'te yüzde 39 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), Kasım 2023 döneminde aylık bazda yüzde 1,44, yıllık bazda yüzde 38,82 artış gösterdi.

22 Ocak 2024 | 10:37
Tarımsal girdi enflasyonu 2023'te yüzde 39 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın kasım ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks Kasım 2023'te bir önceki aya kıyasla yüzde 1,44, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 37,83, Kasım 2022'ye kıyasla yüzde 38,82 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 46,96 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,39, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,7 artış kaydedildi. Kasım 2022'ye göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 34,32, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 72,48 artış gerçekleşti.

Alt gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın az olduğu alt gruplar yüzde 8,44 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 25,03 ile hayvan yemi oldu. Kasım 2022'ye göre yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 144,54 ile veteriner harcamaları, yüzde 83,9 ile diğer mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 2 alt grupta daha düşük, 9 alt grupta daha yüksek değişim görüldü. Kasım 2023'te bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 2,15 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 1,8 ile enerji ve yağlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 10,84 ile veteriner harcamaları ve yüzde 3,7 ile makine bakım masrafları olarak hesaplandı.

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