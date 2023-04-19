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Tarımsal girdi enflasyonu şubatta yüzde 69,99 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), şubatta aylık bazda yüzde 1,22, yıllık bazda yüzde 69,99 artış gösterdi.

19 Nisan 2023 | 10:30
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Tarımsal girdi enflasyonu şubatta yüzde 69,99 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,22, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,53, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 69,99 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 114,79 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,97, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,92 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 67,77, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 87 yükseliş görüldü.Alt gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 37,34 ile makine bakım masrafları ve yüzde 38,63 ile enerji ve yağlar oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 109,23 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 96,63 ile malzemeler oldu.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 3 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 3,95 ile enerji ve yağlar, yüzde 2,48 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 2,95 ile malzemeler ve yüzde 2,89 ile hayvan yemi oldu.

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