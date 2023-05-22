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Tarımsal girdi enflasyonu yüzde 50 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), martta aylık bazda yüzde 1,41, yıllık bazda yüzde 49,7 artış gösterdi.

22 Mayıs 2023 | 10:33
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Tarımsal girdi enflasyonu yüzde 50 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,41, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 9,05, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,7 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 106,81 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,03, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,04 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 45,97, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 80,4 yükseliş görüldü.

Alt gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 5 alt grup daha düşük, 6 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 11,58 ile enerji ve yağlar, yüzde 20,4 ile gübre ve toprak geliştiricileri oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 104,11 ile diğer mal ve hizmetler, yüzde 93,27 ile malzemeler olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim kaydetti.

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 2,12 ile gübre ve toprak geliştiricileri, yüzde 0,74 ile enerji ve yağlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 5,07 ile malzemeler, yüzde 2,85 ile tohum ve dikim materyali olarak hesaplandı.

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