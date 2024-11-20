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Tarımsal girdi enflasyonunda artış devam ediyor

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), eylülde aylık bazda yüzde 1,77, yıllık bazda yüzde 31,83 artış gösterdi.

20 Kasım 2024 | 10:30
Tarımsal girdi enflasyonunda artış devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı. Buna göre, endeks eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,77, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 24,5, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,83 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 42,52 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,58, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,87 artış gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 29,71, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 45,28 yükseliş görüldü.

Alt gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık artışın en düşük gerçekleştiği alt gruplar, yüzde 8,64 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 19,8 ile enerji ve yağlayıcılar oldu. Buna karşılık, yıllık artışın en yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 74,12 ile veteriner harcamaları, yüzde 66,23 ile diğer mal ve hizmetler olarak hesaplandı.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 5 alt grup daha düşük, 6 alt grup daha yüksek değişim sergiledi.

Aylık düşüş gösteren tek alt grup yüzde 1,84 ile enerji ve yağlayıcılar olarak saptandı. Aylık artışın daha düşük gerçekleştiği alt gruplar ise yüzde 0,03 ile bina bakım masrafları ve yüzde 0,59 ile binalar oldu. Aylık artışın en yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 6,1 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 3,21 ile malzemeler olarak belirlendi.

 

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