TMO fındık fiyatları ne kadar oldu? 2025 fındık fiyatları

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu fiyatların yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre belirlendiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, üreticilerin pazarlama ve finansman sıkıntılarını azaltmak amacıyla fiyat politikasının oluşturulduğu belirtildi.

TMO 2025-2026 sezonu kabuklu fındık fiyatları

Giresun kalite fındık için kilogram başına 200 TL, levant kalite içinse 195 TL ödeme yapılacak.

Kalitesi yüksek fındık üreten çiftçilere ek gelir de sağlanacak. Randıman oranı yüzde 50'nin üzerinde olan fındıklarda, Giresun kalite için her 1 randıman artışına 4 TL, levant kalite içinse 3,90 TL ek ücret ödenecek.

TMO fındık alımlarına 25 Ağustos’ta başlayacak. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da randevu sistemi uygulanacak. Üreticiler, 18 Ağustos’tan itibaren hem TMO iş yerlerinden hem de “randevu.tmo.gov.tr” internet adresi ve e-Devlet üzerinden randevu alabilecek.

Alım sürecinde ürün teslimi yapacak çiftçilere, fındıkların rutubetli olmaması konusunda uyarı yapıldı. TMO, ürünlerin kurutulmasına özel hassasiyet gösterilmesini istedi.

Geçen sezon fındık fiyatları ne kadardı?

2024-25 sezonunda geçerli olan taban fiyatlar: Levant kalite için 130 TL/kg, Giresun kalite için 132 TL/kg, Sivri çeşit için ise 125 TL/kg seviyesindeydi.