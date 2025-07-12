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Toptan fiyatı üreticiyi kara kara düşündürüyor

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde ilk hasadı yapılan yerli karpuzun tarlada 2-3 liraya alıcı bulması çiftçiyi düşündürüyor.

12 Temmuz 2025 | 07:19
Son Güncellenme: 12 Temmuz 2025 | 07:58
Toptan fiyatı üreticiyi kara kara düşündürüyor

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde ince kabuklu yerli karpuzun ilk hasadı yapıldı. İHA'nın haberine göre Suruç Ovası’nın verimli topraklarında yetişen ve her biri 15 kilo ağırlığa kadar ulaşan yerli karpuzun tarladaki toptan fiyatı 2-3 lira arasında değişiyor. Perakende olarak ise 5 liraya alıcı bulan karpuzun bu yıl maliyetini çıkartmayacağından endişe ediliyor.

"Fiyatı 10 lira olursa bizi kurtarır"

Suruç Ovası’nda yerli karpuz yetiştiren Bahri Aykıl, "Geçen seneden beri ekiyoruz. Geçen sene de para etmemişti, bu sene de para etmiyor. Masrafı kurtarmıyor. Şu anda kilosunu 5 liradan veriyoruz. Tahminen 250 bin, 300 bin lira masrafımız oldu. Karpuzun kilosu en az 10 lira olursa bizi kurtarır" dedi.

Zarar etmemek için kendi ürettiği karpuzları kamyonete yükleyerek perakende satmaya çalışan üreticilerden Müslüm Coşkun, "Çiftçinin hali zaten meydanda. Bunun fidesi, tohumu, gübresi, işçiliğini de katarsak kilosunun en az 10-15 lira olması lazım ki çiftçiyi kurtarsın ama şu anda maalesef tarlada 2-3 liraya gidiyor" diye konuştu. İHA

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