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Türkiye'de tek bir ilde var: Koparmanın cezası 557 bin TL

Afyonkarahisar'da koparıldığında 557 bin 212 lira cezası bulunan endemik bitki türü "Eber sarısı"nın bulunduğu alanlar korunuyor.

17 Mayıs 2025 | 18:14
Türkiye'de tek bir ilde var: Koparmanın cezası 557 bin TL

Eber sarısı, Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri sınırlarındaki Eber ile Akşehir göllerinin çevresinde bulunan alanlarda yetişiyor. Koparılması yasak Eber sarısına zarar verildiğinde 557 bin 212 lira idari para cezası uygulanıyor. İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bahar aylarında çiçeklenen Eber sarısının yetiştiği bölgelerde kontrol ve koruma faaliyetleri yürütüyor.

Ekipler, çevrenin korunmasına yönelik bölgede bilgilendirme de yapıyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, Eber sarısının koparılması veya herhangi bir yere taşınmasının yasak olduğunu ifade etti.

EBER SARISI NEDEN ÖNEMLİ?

Tarım ve Orman Dergisi'ne göre Eber Sarısı, yeryüzünde sadece Afyonkarahisar ili (Konya il sınırında da türe rastlanmıştır) Eber Gölü’nün güneyi ile Akşehir Gölü’nün güneybatısında, meyve bahçeleri ile göller arasındaki dar bir hat boyunca kesintili ve öbekler halinde yayılım gösteren bir tür. Mutlak Korunması Gereken bitki türleri arasında.

Eber sarısı; bakla, fasulye, nohut, mercimek, tırfıl, yonca gibi ekonomik değere sahip çok sayıda bitki türüne sahip baklagiller (Fabaceae) familyasının bir üyesidir. Onu, Eber Sarısı'nın yani Thermopsis Turcica’yı diğer baklagil türlerinden ayıran en önemli özelliği bir çiçekte 3 meyve oluşturmasıdır. Bu özelliğe bugüne dek 18 bin civarında türü bulunan baklagillerden hiçbirinde rastlanmamış.

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