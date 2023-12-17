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Türkiye'nin dünyada ilk 4'te yer aldığı 19 tarım ürünü

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'nin tarım ürünleri üretimindeki yerine ilişkin bilgileri paylaştı.

17 Aralık 2023 | 10:31
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Türkiye'nin dünyada ilk 4'te yer aldığı 19 tarım ürünü

Bayraktar, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" nedeniyle yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda, üretmenin, Türkiye'de üretileni tüketmenin, ürettiğini tüm dünyaya tanıtmanın öneminin yerli malı haftasında daha fazla vurgulandığını ifade etti.

Ülkelerin gıda milliyetçiliği yaptığına dikkati çeken Bayraktar, "Gıda ve tarım ürünlerinin stratejik önemi tüm dünyada artarken gıdaya erişim gün geçtikçe zorlaşıyor. Birleşmiş Milletler, 2022'de dünya üzerinde yaklaşık 783 milyon insanın açlıkla mücadele ettiğini açıkladı. Küresel ısınma kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle 2050'de tahıl fiyatlarında yüzde 29'a varan oranda artış yaşanmasının muhtemel olduğu ve bu durumda dünya üzerindeki milyonlarca kişinin daha açlık riskiyle karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yok edilemeyen açlık gerçeğinin yanı sıra gıda kayıpları ve israfıyla da karşı karşıya kalındığını belirten Bayraktar, dünya çapında tüketicilere sunulan gıdanın yaklaşık yüzde 17'sine tekabül eden 1 milyar ton gıdanın çöpe atıldığını bildirdi.

Bayraktar, Türkiye'nin küresel tarım üretimdeki konumuna dair ise şu bilgileri paylaştı:

"Dünyada 19 tarım ürününün üretiminde ilk 4'teyiz. Ülkemiz dünyada, sebze, meyve başta olmak üzere hem çok sayıda tarım ürününde ilk sıralarda yer alıyor hem de ürün çeşitliliğiyle öne çıkıyor. 

  • Türkiye, fındık, kiraz, incir, kayısı ve ayva üretiminde dünyada birinci; 
  • Elma, Antep fıstığı, karpuz, kavun, salatalık, keçiboynuzu üretiminde dünyada ikinci; 
  • Mandalina, çilek, armut, vişne üretiminde dünyada üçüncü sıradadır. 

Daha birçok üründe dünya üretiminde ilk 10'dadır. Fındık, kuru kayısı, kuru incir ve nohut ihracatında dünyada lider konumdayız."

15 tarım ürünü AB coğrafi işaret tescili aldı

2023 itibarıyla bal, et ve süt ürünleri, meyve, sebze, mantar, peynir, tütün, tereyağı dahil katı ve sıvı yağlar kategorilerinde toplam 452 coğrafi işaretli tarım ürünü bulunduğunu bildiren Bayraktar, bu ürünlerden 15'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret tescili aldığını belirtti.

Bayraktar, bu yılın ilk 10 ayında 20,4 milyar dolarlık tarım ve gıda ithalatı gerçekleştirildiğinin altını çizerek, üretim açığı olan ürünlerde destek ve teşviklerin artırılarak yerli üretimin artırılmasının önemine işaret etti.

​​​​​​​Okullarda çocuklara yerli ürünlerin tüketiminin öneminin öğretilmesi, tutumlu ve tasarruflu olma bilincinin aşılanması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"İthal ürünlere olan ilginin yerli ürünlerimize duyulması için bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları yapılmalı ve yerli malların görünürlüğü artırılmalıdır. Ülke olarak milli bir bilinçle hareket etmeliyiz. Bu bilinçle vatandaşlarımız ne kadar çok yerli ürün kullanırsa, taleple birlikte üretimimiz artar ve ithal ürünlere olan ihtiyaç azalır."

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