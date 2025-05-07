Türkiye’nin tek çatı altındaki en büyük serasını açtı

Tarımda önemli yatırımlara imza atan Alarko Tarım Grubu, örtü altı üretim faaliyetlerini üstlenen Alsera şirketi bünyesinde Türkiye’nin tek çatı altında en büyük jeotermal modern serasının açılışını gerçekleştirdi. Afyonkarahisar Merkez ilçesinde hayata geçirilen modern sera, 180 dekar net kapalı alanıyla Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’nın da jeotermal kaynakla ısıtılan en büyük sera alanları arasında yer alıyor.

Açılış töreninde konuşan Alarko Şirketler Topluluğu İcra Kurulu Başkanı Ümit N. Yıldız, 2023 yılında stratejik sektör olarak belirledikleri tarımda ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyen yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek şöyle konuştu: “Tarım alanında seracılıktan niş gübreye, tohum ıslahından gıda sanayiine kadar 360 derece yer alma hedefiyle ilerliyoruz. Şimdiye dek hayata geçirdiğimiz örnek yatırımlarımızla sektörümüze yeni bir soluk kazandırdığımıza inanıyoruz. Tarım Grubumuzun amiral şirketi olan Alsera ise 2024 sonunda 1200 dekarı aşan örtü altı işletme büyüklüğüyle Türkiye’nin en büyük modern sera yatırımcısı konumuna ulaştı. Bugün de ülkemizin tek çatı altındaki en büyük serasını hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye ve Kazakistan’da toplam 10 bin dekar modern sera alanına ulaşmak ve dünyada yaş meyve sebze sektöründe ilk 10 içinde yer almak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor” dedi.

TARIMA 2 YILDA 300 MİLYON DOLAR YATIRIM

Tarım Grubu çatısı altında Afyonkarahisar, Denizli ve Eskişehir’de faaliyet gösteren Alsera, bu açılışla birlikte toplam modern sera sayısını 20’ye çıkardı. Alarko’nun Türkiye’nin yanı sıra Kazakistan’ın Çimkent şehrinde gerçekleştireceği 2 bin dekar arazi üzerindeki sera projesinin 400 dekarlık ilk etabının inşaatı da geçen yıl başladı.

Artan dünya nüfusu ve yaşanan iklim krizi nedeniyle sürdürülebilir kalkınmanın en önemli anahtarlarından biri haline gelen tarım sektörüne son iki yılda yaklaşık 300 milyon dolar yatırım yaptıklarını belirten Ümit N. Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı: “Jeotermal enerjiyle döngüsel şekilde ısıttığımız ve dijital tarım teknolojileriyle donattığımız seralarımızda, geleceğin güvenli gıdasını üretiyoruz. “Sıfır kalıntı” belgesine sahip mahsulümüzü hem yerel tüketicilerimize sunuyor hem de başta Avrupa bölgesi olmak üzere 32 ülkeye ihraç ediyoruz. Tarım alanında iyi ve sürdürülebilir gıdaya güvenli erişimi artırırken, kadın istihdamını ve sektörel etkimizi her yıl daha da ileri taşımak ana rotamız olmaya devam edecek.”

5 MİLYON DOLAR İHRACAT POTANSİYELİ