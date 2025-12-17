Üreticinin yüzü güldü: Mandalina ihracatında tüm zamanların rekoruna ulaşıldı

Türkiye, yılın 11 aylık döneminde 614 milyon 989 bin dolarlık mandalina ihracatı gerçekleştirerek bu alanda tüm zamanların en yüksek yıllık dış satım rakamına ulaştı.
1 690 bin tondan fazla mandalina ihraç edildi
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye ocak-kasım döneminde 690 bin 14 ton mandalina ihraç etti.
2 Geçen sene bu rakam 583 bin ton civarlarındaydı
Geçen yılın ocak-kasım döneminde 583 bin 243 ton olan ihracatın miktar bazındaki artışı yüzde 18 oldu.
3 İhracat değer bazında 614 milyon doları aştı
İhracat değer bazında ise yüzde 61 yükselerek 614 milyon 989 bin dolara ulaştı.
4 Yeni bir rekora imza atıldı
Yılın ilk 11 ayında, tüm zamanların rekoru olan 2023'teki yıllık 575 milyon dolar ihracata 39 milyon dolar civarında fark atılarak yeni rekor kırıldı.
6 237 milyon dolardan fazla döviz elde edildi
Bu ülkeye 356 bin 341 ton mandalina ihraç edildi, 237 milyon 80 bin dolar döviz elde edildi.
7 Rusya'nın ardından Irak ve Ukrayna geldi
Rusya'yı 203 milyon 31 bin dolarla Irak, 48 milyon 352 bin dolarla Ukrayna takip etti.
8 " Akdeniz ve Ege'deki şehirler önemli narenciye üreticisi"
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Akdeniz ve Ege'deki şehirlerin önemli narenciye üreticisi olduğunu söyledi.
9 "Bu yıl mandalinada başarılı bir ihracat dönemi yaşandı"
Uçak, bu yıl mandalinada başarılı bir ihracat dönemi yaşandığını da ifade etti.
10 "Üreticilerimiz iyi bir sezon geçiriyor"
Bu yıl Adana ve Mersin'deki üretimde ciddi bir artış olduğunu belirten Uçak, "Sezonun ilk başında üretimin fazla olması, havanın sıcak gitmesinden dolayı mandalina satılmadı. Fakat havalar soğumasıyla mandalinada talep arttı. Üreticilerimiz iyi bir sezon geçiriyor." dedi.
11 "Türkiye, önemli bir tarım ihracatçısı"
Uçak, tarım ülkesi Türkiye'nin önemli bir tarım ihracatçısı da olduğuna vurgu yaptı.
12 "Gidilmedik ülke bırakmadan ürünümüzü tanıtıp satmaya çalışıyoruz"
Ürünleri tanıtıp satmaya çalıştıklarını belirten Hayrettin Uçak, "İhracatçılar olarak gidilmedik ülke bırakmadan ürünümüzü tanıtıp satmaya çalışıyoruz. Bu sene de görüldüğü gibi 11 aylık ihracatımız çok şükür 615 milyon dolar oldu. Yaklaşık 1,5 ay daha sezon devam eder. ifadelerini kullandı.
13 "Yıl sonunda 750 milyon doları buluruz"
"Geçen seneye göre ihracatımız yüzde 61 artış oldu. Rekor denecek bir ihracat rakamı gerçekleşti." ifadelerini kullanan Uçak, ayrıca yıl sonunda da 750 milyon doları bulmayı hedeflediklerini de kaydetti.
14 "Rakip ülkelerle rekabet etme şansına sahip olduk"
Bu yıl fiyatların oldukça uygun olduğuna işaret eden Uçak, bu sebeple de rakip ülkelerle rekabet edebildiklerini belirtti.
15 "Bu rekoru inşallah her sene kırarız"
Hayrettin Uçak son olarak, "Bu rekoru inşallah her sene kırarız. Şu ana kadar ilaç kalıntısından dolayı dönen herhangi bir ürünümüzü de duymadık. Bu gelişmenin de ciddi anlamda faydası oldu." açıklamasında bulundu.