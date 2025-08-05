Üretimde İtalyanları geçtiler... Bursa'dan Avrupa'ya "Santa Maria"

Avrupa armudu İtalya'dan değil Bursa'dan yiyor

Bursa genelinde uzun yıllar santa maria çeşidi ortalama üretimin 100-120 bin ton olduğunu belirten Dönmez, şöyle konuştu:

"Bursa'da 10-12 Nisan'da yaşanan don nedeniyle yüzde 25 civarı kayıp yaşadık. Bu yıl Bursa genelinde 90 bin tonları bulur diye düşünüyoruz. Bunun yarısı Gürsu Ovası'nda üretilir. Türkiye üretiminin yarısını Bursa gerçekleştiriyor. Santa maria zor bir çeşittir. Üretimi zordur, bazı hastalıklara dayanıksızdır. İtalyan çeşittir ve biz bu armudu İtalyanlardan öğrendik. İtalya bıraktı bu armut üretimini biz halen üretiyoruz. Avrupa'dan halen talep var. İtalya, hem devam ettirmemize hem de yüksek verim almamıza şaşırıyor. Şimdi santa maria armudunu Avrupalılar Bursa'dan yiyor."



Dönmez, bölgenin armuda has havası, iklimi, toprağı ve suyu bulunduğunu vurgulayarak, "Türkiye ortalamasının üzerinde verim alıyoruz. Türkiye ortalaması bin 200 kilogram iken Gürsu'da 50 kilograma varıyor dekara verim. İtalya da bu rakamlarda verim alamıyordu. Avrupa, daha az kimyasal kullanılan ürünleri tercih ediyor. Bu yüzden soğuk pası olan armutlar bile tercih edilir oldu. Döviz de uygun olsa ihracatımız çok güzel olacak" dedi.