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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaş çay alım fiyatını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatının kilo başına yüzde 64 artarak, 11 lira 30 kuruşa çıkartılacağını bildirdi.

03 Mayıs 2023 | 17:45
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaş çay alım fiyatını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de gerçekleştirdiği mitingde yaş çay alım fiyatını açıkladı.

Kendilerinin Rize ve çay üreticileri için yaptıklarının ortada olduğunu belirten Erdoğan, "Rızkını çaydan kazanan hemşehrilerimi hep en güçlü şekilde destekledik. Şimdi sizlerle bu yılki yaş çay alım fiyatını paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl destek ödemesiyle birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl için, yine destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz. Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyorum." dedi. 

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