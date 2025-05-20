ARA
DOLAR
38,70
-0,21%
DOLAR
EURO
43,51
-0,25%
EURO
GRAM ALTIN
4014,96
-0,32%
GRAM ALTIN
BIST 100
9668,36
1,33%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Tarım
  • Yeni nesil çiftçiler: Toprakla iç içe büyüdüm

Yeni nesil çiftçiler: Toprakla iç içe büyüdüm

Adana'da tarla ve bahçe ürünleri üretimi yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Nihan Işık, ürettiği zeytinyağını yurt içindeki ve dışındaki tüketiciye aracısız ulaştırmak istiyor.

19 Mayıs 2025 | 22:27
Yeni nesil çiftçiler: Toprakla iç içe büyüdüm

Anadolu Ajansının (AA) "Yeni Nesil Çiftçiler" başlıklı dosya haberinde ziraat mühendisi Işık, çiftçi olma hikayesini ve geleceğe dair beklentilerini anlattı.
 

1 ZİRAAT MÜHENDİSİ OLDU

ZİRAAT MÜHENDİSİ OLDU

Işık, çocukluk yıllarından beri Adana'da tarımın içinde olduğunu dile getirerek, sektörde çalışmaya devam etmek istediği için ziraat mühendisi olduğunu söyledi.
 

 

2 ÇUKUROVA'DA ÜRETİM YAPIYORUZ

ÇUKUROVA'DA ÜRETİM YAPIYORUZ

Çukurova'da üretim yaptıklarına işaret eden Işık, "13 farklı tarla ve bahçe ürünleri yetiştiriyoruz. Tarla ürünlerimizden patates, soğan, ayçiçeği gibi ürünler var. Bahçe bitkilerindeyse nar, narenciye ve zeytin üretimimiz bulunuyor." dedi.

3 TOPRAKLA İÇ İÇE BÜYÜDÜM

TOPRAKLA İÇ İÇE BÜYÜDÜM

Işık, tarım sektöründe çalışmak istemesinin en büyük nedeninin köyde büyümesi olduğuna dikkati çekerek, "Tamamen toprakla iç içe doğup büyüdüm. Üretim yapmak çok güzel. Çukurova'nın bereketli topraklarında biz ne ekersek toprak bize karşılığını veriyor. Toprağa saygılı bir şekilde üretim yapıyoruz." diye konuştu.

4 ZEYTİNYAĞI TESİSİ KURDUK

ZEYTİNYAĞI TESİSİ KURDUK

Kırsal alanda birçok yatırım seçeneği olduğunu belirten Işık, şunları kaydetti: "Kırsal kalkınma hibeleri mevcut. Bunları almak hem gönülden hem de maddi olarak bizi teşvik ediyor. Benim gözbebeğim olan zeytinde hibelerden yararlanarak zeytinyağı tesisi kurduk. Zeytinlerimizi katma değerli hale getirdik. Kendi markamızla satışını yapıyoruz. Saha sorumlusu olarak çalışıyorum. Köyümüzde 15 kişilik istihdam sağladık."

5 ARACISIZ ULAŞTIRMAK İSTİYORUM

ARACISIZ ULAŞTIRMAK İSTİYORUM

Işık, tarıma dair çok büyük hayalleri olduğunu dile getirerek, "Ülkemizde tarımsal üretimimizi daha kıymetli hale getirmek benim en büyük hayalim. Ben de kendi çiftliğimde zeytine katma değer katıyorum. Bu ürünümü hem yurt içinde hem yurt dışı pazarlarına satışını gerçekleştirmek ve ürettiğim bütün ürünleri tarladan tüketiciye aracısız olarak ulaştırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

6 TARIM DAHA AVANTAJLI HALE GELECEK

TARIM DAHA AVANTAJLI HALE GELECEK

Tarımın gelecekte daha da değerli hale geleceğine işaret eden Işık, gençlerin bu sektöre adım atmalarının ülkenin bereketli topraklarının daha iyi işlenmesi için büyük avantaj olacağını sözlerine ekledi.
Etiketler
video-haber
0
  • ALTIN GRAM - TL 4014,96 -0,32%
  • ALTIN ONS 3227,22 -0,1%
  • BIST 100 9668,36 1,33%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,904 0,032%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39504 -0,00072%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 80,75 0,2358%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,6969 -0,2061%
  • EURO/DOLAR 1,1243 0,0125%
  • EURO/TURK LIRASI 43,5058 -0,2506%
  • STERLIN/DOLAR 1,336 -0,00748%
Borsa Haberleri
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket var
ABD'li şirket pil hücrelerini Türkiye'de üretecek
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsa, altın, dolar... Bu haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
Borsa 19 Mayıs'ta açık mı, tatil mi?
Borsa şirketinin ünvanı değişti: Yeni isim...
Borsada cuma günü temettü açıklayan 2 şirket
Borsada bu hafta genel kurulu olan 26 şirket
BİM, Koza, Ford, Mavi... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Hiç hisse satmamış olsa ne olurdu? Hesaplandı
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
Bugün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
SPK'dan yeni bülten: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı
GERİ
İLERİ
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket var
ABD'li şirket pil hücrelerini Türkiye'de üretecek
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsa, altın, dolar... Bu haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
Borsa 19 Mayıs'ta açık mı, tatil mi?
Borsa şirketinin ünvanı değişti: Yeni isim...
Borsada cuma günü temettü açıklayan 2 şirket
Borsada bu hafta genel kurulu olan 26 şirket
BİM, Koza, Ford, Mavi... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Hiç hisse satmamış olsa ne olurdu? Hesaplandı
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
Bugün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
SPK'dan yeni bülten: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL