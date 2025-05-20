Yeni nesil çiftçiler: Toprakla iç içe büyüdüm

Kırsal alanda birçok yatırım seçeneği olduğunu belirten Işık, şunları kaydetti: "Kırsal kalkınma hibeleri mevcut. Bunları almak hem gönülden hem de maddi olarak bizi teşvik ediyor. Benim gözbebeğim olan zeytinde hibelerden yararlanarak zeytinyağı tesisi kurduk. Zeytinlerimizi katma değerli hale getirdik. Kendi markamızla satışını yapıyoruz. Saha sorumlusu olarak çalışıyorum. Köyümüzde 15 kişilik istihdam sağladık."