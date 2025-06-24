Yüksek teknolojiyle topraksız tarım: Sıfır atık projesi örnek oldu

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu ise projenin köylülerin örtü altı üretim deneyiminden ilhamla doğduğunu söyledi. Kamitoğlu, "İlçemizde yıllardan beri örtü altı üreticiliği zaten yapılmaktadır. Amatör olarak köylülerimiz örtü altı üreticiliği yapmaktadır. Bundan da feyiz alarak dönemin Valisinin önderliğiyle Çaycuma'da bir sera organize sanayi bölgesi kurulma düşüncesi oluştu. Ticaret Odaları olarak da biz bu sera organize sanayi bölgesini inşa aşamasındayız. Bu noktaya getirdik" dedi.



Kamitoğlu, Sera Organize Tarım Bölgesine yaptığı yatırımına ilişkin de şunları söyledi:



"Ben de bu organize sanayi bölgesinde aynı zamanda yatırımcılardan birisiyim. 25 bin metrekare alanda 20 bin metrekare topraksız tarım yapılacak bir kapalı alan yaptık. Gördüğünüz üzere de tamamen kokopit (hindistan cevizi torfu) üzerinde topraksız tarım yapılacak. Ve suyumuzu kendimiz üreteceğiz. Ozmoz ile arıtarak kendi pH derecelerini ve suyun derecelerini belli bir noktaya getirdikten sonra da kendi suyumuzu kendimiz üretip burada hem teknolojik olarak otomasyonda tamamen verileri otomasyona girerek ilaçlamaları, gübrelemeleri ve suları da belli değerlerde vererek biz burada salkım domates üretmeyi düşünüyoruz."