Ali Güner, Tokat Valiliği ve İl Özel İdaresi işbirliğinde bir süre önce hayata geçirilen yüzde 90 hibe devlet destekli projeden yararlanmış... Anlattıkları şöyle:
1 Kilogramı 50 TL
Aldığı destekle iklimi soğuk olan Karaoluk köyündeki daha önce buğday yetiştirdiği bir dönümlük alana çilek bahçesi kuran Güner, yılda yaklaşık 4 ton çilek üretiyor. Güner, talebe karşılık vermekte zorlandığı çileğin kilogramını 50 liradan satıyor.
2 DÖNÜME 4 TON... ALANI BÜYÜTMEYİ DÜŞÜNÜYOR
Aynı zamanda Karaoluk köyü muhtarı olan Ali Güner, AA muhabirine, köyündeki tarlasında çilek ürettiğini söyledi. Güner, 4 yıldır çilek yetiştirdiğini ifade ederek, "Devletimizin desteği ile çilek bahçesini kurduk. Devletimiz fidesini ve tüm malzemeleri karşıladı. Yüzde 90 destek oldu. Dönüme yaklaşık 4 ton çilek alıyorum. Bahçem bir dönümlük alan. Yakın zamanda çilek üretimini daha büyük alanda yapmayı planlıyoruz." dedi.
3 Önce çekinmiş
Bahçesine çilek ekerken bazı korkular yaşadığını da anlatan Güner iklimden çekinmiş.
4 1600 RAKIM VAR
Güner, "Önceleri ben de köyümüzde iklimin soğuk olmasından dolayı çilek üretiminin olmayacağını düşünüyordum. Buranın 1600 rakımı var" diyor.
5 ÇOK ŞAHANE OLUYOR
Ancak Güner sonuçtan memnun ve "Çilekte aroma daha farklı oluyor. Tadı daha farklı oluyor. Tam organik çilek oluyor. Çok şahane çileğimiz oluyor" diyor.