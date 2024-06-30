Ali Güner, Tokat Valiliği ve İl Özel İdaresi işbirliğinde bir süre önce hayata geçirilen yüzde 90 hibe devlet destekli projeden yararlanmış... Anlattıkları şöyle:



1 Kilogramı 50 TL Aldığı destekle iklimi soğuk olan Karaoluk köyündeki daha önce buğday yetiştirdiği bir dönümlük alana çilek bahçesi kuran Güner, yılda yaklaşık 4 ton çilek üretiyor. Güner, talebe karşılık vermekte zorlandığı çileğin kilogramını 50 liradan satıyor.

2 DÖNÜME 4 TON... ALANI BÜYÜTMEYİ DÜŞÜNÜYOR Aynı zamanda Karaoluk köyü muhtarı olan Ali Güner, AA muhabirine, köyündeki tarlasında çilek ürettiğini söyledi. Güner, 4 yıldır çilek yetiştirdiğini ifade ederek, "Devletimizin desteği ile çilek bahçesini kurduk. Devletimiz fidesini ve tüm malzemeleri karşıladı. Yüzde 90 destek oldu. Dönüme yaklaşık 4 ton çilek alıyorum. Bahçem bir dönümlük alan. Yakın zamanda çilek üretimini daha büyük alanda yapmayı planlıyoruz." dedi.

3 Önce çekinmiş Bahçesine çilek ekerken bazı korkular yaşadığını da anlatan Güner iklimden çekinmiş.

4 1600 RAKIM VAR Güner, "Önceleri ben de köyümüzde iklimin soğuk olmasından dolayı çilek üretiminin olmayacağını düşünüyordum. Buranın 1600 rakımı var" diyor.