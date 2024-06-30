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Yüzde 90 hibeyle bu işle başladı, şimdi talebe zor yetiştiğini söylüyor

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde devletten yüzde 90 hibe desteği alan çiftçi, 4 yıldır çilek yetiştiriyor. İşte anlattıkları

30 Haziran 2024 | 16:39
Yüzde 90 hibeyle bu işle başladı, şimdi talebe zor yetiştiğini söylüyor

Ali Güner, Tokat Valiliği ve İl Özel İdaresi işbirliğinde bir süre önce hayata geçirilen yüzde 90 hibe devlet destekli projeden yararlanmış... Anlattıkları şöyle:


 

1 Kilogramı 50 TL

Kilogramı 50 TL Aldığı destekle iklimi soğuk olan Karaoluk köyündeki daha önce buğday yetiştirdiği bir dönümlük alana çilek bahçesi kuran Güner, yılda yaklaşık 4 ton çilek üretiyor. Güner, talebe karşılık vermekte zorlandığı çileğin kilogramını 50 liradan satıyor.

2 DÖNÜME 4 TON... ALANI BÜYÜTMEYİ DÜŞÜNÜYOR

DÖNÜME 4 TON... ALANI BÜYÜTMEYİ DÜŞÜNÜYOR Aynı zamanda Karaoluk köyü muhtarı olan Ali Güner, AA muhabirine, köyündeki tarlasında çilek ürettiğini söyledi. Güner, 4 yıldır çilek yetiştirdiğini ifade ederek, "Devletimizin desteği ile çilek bahçesini kurduk. Devletimiz fidesini ve tüm malzemeleri karşıladı. Yüzde 90 destek oldu. Dönüme yaklaşık 4 ton çilek alıyorum. Bahçem bir dönümlük alan. Yakın zamanda çilek üretimini daha büyük alanda yapmayı planlıyoruz." dedi.

3 Önce çekinmiş

Önce çekinmiş Bahçesine çilek ekerken bazı korkular yaşadığını da anlatan Güner iklimden çekinmiş.

4 1600 RAKIM VAR

1600 RAKIM VAR Güner, "Önceleri ben de köyümüzde iklimin soğuk olmasından dolayı çilek üretiminin olmayacağını düşünüyordum. Buranın 1600 rakımı var" diyor.

5 ÇOK ŞAHANE OLUYOR

ÇOK ŞAHANE OLUYOR Ancak Güner sonuçtan memnun ve "Çilekte aroma daha farklı oluyor. Tadı daha farklı oluyor. Tam organik çilek oluyor. Çok şahane çileğimiz oluyor" diyor.
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