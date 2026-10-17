Zeytinyağı atığından yeni nesil gübre! Daha az kimyasalla aynı verim hedefleniyor

Kırklareli Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü'nde görevli bilim insanları, TÜBİTAK ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) desteğiyle proje yürütüyor.

Proje kapsamında zeytinyağı üretiminin ardından çıkan ve "pirina" olarak adlandırılan posadan biyokömür elde ediliyor.