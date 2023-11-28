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212’nin ikinci fintek yatırımı Flow48’e

Girişim sermayesi fonu 212, iyzico’nun ardından ikinci fintek yatırımını Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde faaliyet gösteren Fransa merkezli fintek şirketi Flow 48’e yaptı.

28 Kasım 2023 | 14:34
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212’nin ikinci fintek yatırımı Flow48’e

Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde, büyüme aşamasındaki teknoloji şirketlerine yatırım yapan Türkiye’nin ilk girişim sermayesi fonu 212, global ölçekte fark yaratan şirketleri desteklemeyi sürdürüyor. 212, son yatırımını Fransa merkezli, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde (ODKA) faaliyet gösteren bir fintek girişimi olan Flow48’e yaptı. 

Gelir bazlı finansman (revenue based financing) alanında hizmet veren Flow48, aralarında 212’nin de bulunduğu Seri A öncesi yatırım turunda 25 milyon dolar yatırım aldı. Sermaye ve borç finansmanından oluşan yatırım turuna 212’nin yanı sıra Speedinvest, Daphni, Blockchain Founders Fund, Unpopular Ventures, Endeavor Catalyst, TLG ve global girişim sermayesi şirketi NEA'nın CEO’su Scott Sandell'in de aralarında bulunduğu melek yatırımcılar katıldı. Flow48, yatırımla beraber Güney Afrika pazarına da açılmayı planlıyor.  

Numan: İkinci fintek yatırımımızın da başarı hikayesi yazacağına inanıyoruz

Büyük başarılara imza atmış ve adını dünyaya duyurmuş iyzico’dan sonra ikinci fintek yatırımlarını Flow48’e yaptıklarını vurgulayan 212 Kurucu Ortağı Numan Numan, sözlerine şöyle devam etti: 

“Flow48, KOBİ finansmanındaki boşluğa karşı yenilikçi yaklaşımı, deneyimli yatırımcıları çekme kapasitesi ve en önemlisi de ortak bir hedefe kilitlenmiş ekip motivasyonu ile 212'nin yatırım için önceliklendiği ideal girişim profilini yansıtıyor. Flow 48’in yatırımcısı olmaktan ve büyüme yolculuğuna dahil olmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Önümüzdeki dönemde fark yaratacak çalışmalarını göreceğimize inanıyoruz. Ayrıca ikinci fintek yatırımımızı ilkinde olduğu gibi Speedinvest ile beraber yapmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Flow48 Kurucu Ortağı ve CEO’su Idriss Al Rifai de, “Finansman ihtiyacı herkes ve her sektör için mevcut olan bir konu. Finansmana erişim noktasında çeşitlilik ve kapsayıcılık ise son derece kritik. Sunduğumuz çözümler özellikle küçük işletme sahipleri için hayati önem taşıyor. Daha adil bir ekonomik ortamın oluşmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Aldığımız yatırımla küresel çapta gelişmekte olan pazarlarda KOBİ'leri desteklemeyi hedefliyoruz.” dedi. 
 

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