Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, geçtiğimiz ay Florida Indian Creek'te "Milyarder Sığınağı" olarak da anılan küçük özel adada 79 milyon dolara satın aldığı malikaneye taşınıyor.

1994'ten beri Seattle'da yaşayan teknoloji devi, ailesine ve Blue Origin'in Cape Canaveral, Florida'daki operasyonlarına daha yakın olmak için taşındığını söyledi.

Taşınma kararını Instagram hesabından duyuran Bezos, "Seattle'da başka hiçbir yerde yaşamadığım kadar uzun süre yaşadım ve burada pek çok harika anım var. Taşınmak ne kadar heyecan verici olsa da benim için duygusal bir karar" diye yazdı.



Bezos'un Seattle'dan taşınması önemli çünkü Amazon, Seattle'daki merkezini açtığından beri şehri bir teknoloji merkezine dönüştürdü.

'Milyarder Sığınağı'na taşındı

161 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin üçüncü kişisi olan Bezos'un, Indian Creek'te 79 milyon dolara satın alığı 2 dönümlük malikane 2000 yılında inşa edildi. Malikânede bir ev sineması, bir kütüphane, bir havuz ve bir şarap mahzeni bulunuyor. Satın alma, bu yaz 68 milyon dolara satın aldığı başka bir mülkün yanında yer alıyor.

Indian Creek, son derece zengin sakinleri nedeniyle "Milyarder Sığınağı" olarak biliniyor. Zillow tarafından 2021 yılında ABD'nin en pahalı mahallesi olarak sıralanmıştır.

Özel ada sıkı güvenlik önlemlerine sahip ve yoğun bir şekilde korunuyor. Ada sakinleri arasında Bezos ve yatırımcı Carl Icahn'ın yanı sıra Jared Kushner ve Ivanka Trump da bulunuyor.