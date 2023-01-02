ABD'den 12 milyon dolarlık yatırım alan REM People, çalışanlarına hisse dağıtacak

ABD merkezli yatırım şirketi Ethos Asset Management, REM People’a 12 milyon dolar (225 milyon TL) yatırım yaptı. Alınan yatırımla birlikte REM People, yurtdışı bölge ofisi sayısını ilk etapta 8 ülkeye, daha sonraki aşamalarda ise kademeli olarak 24 ülkeye çıkartacak. REM People CEO’su Bülent Peker, aldıkları yatırımın bir kısmını çalışanlarına ikramiye olarak dağıtacaklarını, aynı zamanda hisse senedi opsiyon programını (ESOP) hayata geçirerek şirket hisselerinin %10’unu kademeli olarak çalışanlarıyla paylaşacaklarını belirtti.

2015 yılında perakende ve teknoloji tecrübesine sahip tekno-girişimciler tarafından kurulan REM People, ilk yatırımını Aralık 2019’da almıştı. Bu yatırımla birlikte REM People, global büyümesini hızlandırmıştı. Bugün İstanbul, Dubai ve Londra olmak üzere üç ülkeden yönetilen bölgesel bir teknoloji şirketi haline gelen REM People, hizmet verdiği ülke sayısını 50’nin üzerine çıkardı. Sektöründe lider 120’den fazla marka ve perakendeciye hizmet veren REM People, çalışan sayısını da geçtiğimiz yıla oranla %40’a yakın artırdı.

Girişimcilik ekosisteminde “yapay zekâ tabanlı görüntü tanıma teknolojileri ve uçtan uca perakende uygulama yönetimi çözümleriyle” öne çıkan REM People, 2023’ün ilk günlerinde ABD’nin önde gelen yatırım ve finansman şirketlerinden biri olan Ethos Asset Management ile anlaştı. Ethos, uzun vadeli bir yatırım planının ilk ayağı olarak REM People’a 12 milyon dolarlık (225 milyon TL) yatırım yaptığını duyurdu.

“Uzun soluklu bir ortaklığın ilk adımı”

REM People Kurucu Ortağı ve CEO’su Bülent Peker, üç aşamalı bir yatırım sürecinin ilk adımı olarak başarıyla hayata geçen ortaklıkla ilgili şunları söyledi:

“2015 yılında İstanbul’dan çıktığımız yolculukta önemli bir aşamayı daha geride bırakıyoruz. Yılın ilk günlerinde tekno-girişim ekosistemimizi motive edecek bir yatırım haberini duyurmaktan dolayı mutlu, Ethos Asset Management ile benzersiz bir ortaklık kurduğumuz içinse çok heyecanlıyız. Bu yatırım, yapay zekâ tabanlı teknolojimizi küresel olarak daha kısa sürede ölçeklendirmemizi sağlayacak. Aldığımız yatırım, ağırlıklı olarak yapay zekâ odaklı araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizde, uluslararası yayılımımızda, yeni ürünlerin piyasaya sunulmasında ve küresel ambalajlı tüketici ürünleri (CPG) şirketleri ve perakendeciler için tek noktadan perakende analitiği hizmetleri sunan bir pazar yeri oluşturmamızda kullanılacak. Ayrıca bu yatırımın, önümüzdeki aylarda devamı gelecek olan diğer yatırım turları ve uzun soluklu bir küresel ortaklığın ilk adımı olduğunu belirtmekten memnuniyet duyuyoruz.”

“REM People heyecan verici bir proje”

Ethos Asset Management CEO'su Carlos Santos, yaptıkları yatırımla ilgili olarak şöyle konuştu:

“REM People, yapay zekâ tabanlı teknolojilerle verileri işlemek için tasarlanmış, en yeni iş zekâsı araçlarıyla gerçek zamanlı olarak görselleştirilmiş ve aksiyon aldırılabilir iç görüler sunan bilişim teknolojisi (BT) çözümlerinin en ileri noktasında yer alan, benzersiz ve heyecan verici bir proje. Bütüncül bir yaklaşımla, perakende ticaret operasyonlarını ve uygulamalarını izleyerek müşterilerin ‘ürün yolculuklarını’ takip etmelerine yardımcı oluyor. Yaptığımız bu yatırımla REM People’ın, tüketici ürünlerinin alışveriş alanlarında her zaman erişilebilir ve görünür olmasını, kayda değer bir raf/pazar payının garanti edilmesini, fiyatlandırmanın doğru olmasını, planogram ve diğer KPI'ların uyumlu olmasını sağlamalarına yardımcı olma vizyonunu destekliyoruz.”

Yatırım sürecinde önemli rol oynayan ve Ethos’un global temsilciliğini yürüten Attributed Holdings’in yöneticisi Mustafa Kemal Genç ise, “Verinin gücü her geçen gün daha da artıyor. Çevrimiçi kanallar için veriyi ölçmek nispeten kolayken, fiziksel kanallarda veriyi anlamlı hale getirmek hala büyük bir problem. REM People ekibi; bu alanda çok deneyimli ve başarılılar. Hikayelerinin bundan sonraki bölümünde, daha büyük hedeflerine ulaşmalarında onlara destek olduğumuz için çok mutluyuz” dedi.

"Perakende teknolojilerine yönelik yatırımlarımız devam edecek”



Ethos, Kuzey ve Orta Amerika İcra Direktörü Hans Kastensmith ise: “Bu finansman anlaşmasını hayata geçirmek amacıyla Ethos, REM People ve AHI ekibiyle çalışmak benim için bir zevkti. Bu yatırım, Ethos için 2022'de artışa geçen ve 2023'te genişlemeye devam etmeyi umduğumuz perakende alanındaki bir başka önemli yatırıma daha işaret ediyor.” şeklinde konuştu.

