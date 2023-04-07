ARA
Bist 100
4923,91
0,23%
Bist 100
Dolar/TL
19,2584
0,0135%
Dolar/TL
Euro/TL
21,0272
0,0041%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0919
-0,0348%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1242,98
0,02%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

ABD'den Microsoft'a 3,3 milyon dolarlık ceza

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'un ABD'nin ihracat denetimleri ve yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle yürütülen soruşturmada uzlaşmaya giderek toplam 3,3 milyon dolarlık para cezası ödeyeceği bildirildi.

07 Nisan 2023 | 09:57
0
ABD'den Microsoft'a 3,3 milyon dolarlık ceza

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS) ile ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) ABD'nin ihracat denetimleri ve yaptırım yasalarının ihlalleri nedeniyle Microsoft'a toplam 3,3 milyon dolarlık para cezası verdiği aktarıldı.

Microsoft'un iddia edilen ihlalleri hem BIS'ye hem de OFAC'ye gönüllü olarak açıkladığı belirtilen açıklamada, şirketin BIS'nin İhracat İcra Ofisi ve OFAC tarafından yürütülen ortak soruşturmada işbirliğine gittiği kaydedildi.

Açıklamada, Microsoft'un Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşla bağlantılı olarak uygulanan ihracat kontrolleri ve yaptırımlardan önce süre gelen durumu keşfettikten sonra düzeltici önlemler aldığı bildirildi.

BIS'nin Microsoft'a 624 bin 13 dolar idari para cezası verdiği belirtilen açıklamada, OFAC'nin ise yaptırım düzenlemelerinin Ukrayna/Rusya, Küba, İran ve Suriye'yi kapsayan 1.339 ihlali için 2 milyon 980 bin 266 dolarlık ceza verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Microsoft'a OFAC ile uzlaşma anlaşması kapsamındaki gereksinimlerini karşılaması şartına bağlı olarak BIS tarafından 276 bin 382 dolarlık bir kredi verildiği ve toplam ceza tutarının 3 milyon 327 bin 897 dolar olduğu aktarıldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada ise 2012 ve 2019 yılları arasında meydana gelen ihlallerin çoğunun Kırım bölgesinde yaptırım uygulanan Rus varlıkları veya kişilerle ilgili olduğu, Microsoft'un ürünlerinin yaptırım uygulanan taraflarca kullanımını belirleyip engellememesinin bir sonucu olarak meydana geldiği belirtildi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1242,98 0,02%
  • ALTIN ONS 2007,49 -0,66%
  • BIST 100 4923,91 0,23%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,2584 0,0135%
  • EURO/TURK LIRASI 21,0272 0,0041%
  • EURO/USD 1,0919 -0,0348%
  • INGILIZ STERLINI 1,24414 0,00924%
  • JAPON YENI 131,59 -0,15%
  • KANADA DOLARI 1,35047 0,09376%
  • RUS RUBLESI 82,51 1,0855%
Günün En Çok Okunanları
TÜİK: 2021'de Türkiye'ye göç yüzde 117 arttı... En fazla yabancı girişi bu 5 ülkeden
'Cep telefonunun babası'na göre gelecekte telefonlar böyle olacak
'Cep telefonunun babası'na göre gelecekte telefonlar böyle olacak
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı
Yapay zekaya sorduk: İş kurarken nelere dikkat edilmeli... Gelen 7 öneri
Yapay zekaya sorduk: İş kurarken nelere dikkat edilmeli... Gelen 7 öneri
Çeşme'de şaşkına çeviren dolu fırtınasıyla ilgili açıklama
Çeşme'de şaşkına çeviren dolu fırtınasıyla ilgili açıklama
36 ilde 271 arsa satılacak
36 ilde 271 arsa satılacak
Apple CEO'su Tim Cook kafasını boşaltmak için yaptığı bir numaralı şeyi söylüyor
Apple CEO'su Tim Cook kafasını boşaltmak için yaptığı bir numaralı şeyi söylüyor
Biotrend Enerji’ye yeni CEO
GERİ
İLERİ
TÜİK: 2021'de Türkiye'ye göç yüzde 117 arttı... En fazla yabancı girişi bu 5 ülkeden
'Cep telefonunun babası'na göre gelecekte telefonlar böyle olacak
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı
Yapay zekaya sorduk: İş kurarken nelere dikkat edilmeli... Gelen 7 öneri
Çeşme'de şaşkına çeviren dolu fırtınasıyla ilgili açıklama
'Cep telefonunun babası'na göre gelecekte telefonlar böyle olacak
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı
Yapay zekaya sorduk: İş kurarken nelere dikkat edilmeli... Gelen 7 öneri
Çeşme'de şaşkına çeviren dolu fırtınasıyla ilgili açıklama
36 ilde 271 arsa satılacak
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı
Yapay zekaya sorduk: İş kurarken nelere dikkat edilmeli... Gelen 7 öneri
Çeşme'de şaşkına çeviren dolu fırtınasıyla ilgili açıklama
36 ilde 271 arsa satılacak
Apple CEO'su Tim Cook kafasını boşaltmak için yaptığı bir numaralı şeyi söylüyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL