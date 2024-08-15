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Cisco çalışanlarının yüzde 7'sini işten çıkarıyor

ABD merkezli ağ teknolojileri şirketi Cisco, yeniden yapılanma planı kapsamında küresel iş gücünü yaklaşık yüzde 7 azaltacağını bildirdi.

15 Ağustos 2024 | 09:35
Cisco çalışanlarının yüzde 7'sini işten çıkarıyor

Cisco, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildirimde, önemli büyüme fırsatlarına yatırım yapılması ve daha fazla verimlilik sağlanmasına olanak tanıyacak yeniden yapılandırma planını açıkladı.

Bu planın şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 7'sini etkilemesinin beklendiği belirtilen bildirimde, kıdem ve fesih tazminatı gibi kalemler nedeniyle yaklaşık 1 milyar dolar gider tahmin edildiği kaydedildi.

Cisco, şubat ayında da organizasyonu düzenlemek ve temel öncelikli alanlara daha fazla yatırım yapılmasını sağlamak üzere bir yeniden yapılanma planı açıklamıştı. Bu organizasyonel değişikliklerden şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 5'inin etkileneceği ifade edilmişti.

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Bir şirketten daha halka arz başvurusu
Norveç varlık fonu 3 hissede satış yaptı
Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada 3 hisseye kredili işlem yasağı
Kontrolmatik (KONTR) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihi belli oldu
12 Ağustos borsada gün sonu özeti
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (13 Ağustos)
Borsada salı günü (bugün) 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
GERİ
İLERİ
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