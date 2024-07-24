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e-Devlet'ten yeni hizmet: Ekspertiz raporlarına ulaşılabilecek

Araçlar için düzenlenen sigorta ekspertiz raporlarına e-Devlet üzerinden ulaşılabilecek.

24 Temmuz 2024 | 11:37
e-Devlet'ten yeni hizmet: Ekspertiz raporlarına ulaşılabilecek

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Yürürlüğe giren uygulama ile e-Devlet'ten Trafik ve Kasko sigortası kapsamında araçların sigorta eksperi raporlarının görüntülenebileceğini söyledi.

Erdem, daha önce sigortalı ve hak sahiplerinin e-Devlet üzerinden eksper atayabilmelerine yönelik çalışmaların devreye alındığını hatırlatıp "Bu çalışmanın devamı niteliğinde yeni bir uygulama daha yürürlüğe konuldu." dedi.

Raporlara e-Devlet üzerinden ulaşılabilmesiyle eksper ofislerindeki yoğunluğun azaltılmasının da sağlanacağını belirtti.

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Borsada bu hafta temettü dağıtan 12 şirket
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Migros (MGROS) yurt dışı bağlı ortaklık satışını duyurdu
Yapı Kredi Almanya'da banka satın aldı
Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi
Aksa Akrilik (AKSA) bedelsiz tarihini açıkladı
Naturelgaz (NTGAZ) bedelsiz tarihini açıkladı
MKK’dan Pasifik GYO (PSGYO) bedelsizi hakkında açıklama
MKK’dan Kontrolmatik (KONTR) sermaye artırımına ilişkin açıklama
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İLERİ
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