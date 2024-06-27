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  • 'Elitler' kulübünün 5. üyesi: Değeri ilk kez 2 trilyon doları aştı

'Elitler' kulübünün 5. üyesi: Değeri ilk kez 2 trilyon doları aştı

ABD'li teknoloji devi Amazon'un piyasa değeri ilk kez 2 trilyon doların üzerine çıktı. Böylece Microsoft, Nvidia, Apple ve Alphabet’in ardından en değerli 5. şirket oldu.

27 Haziran 2024 | 09:57
'Elitler' kulübünün 5. üyesi: Değeri ilk kez 2 trilyon doları aştı

Amazon hisseleri Çarşamba günü %3,9 artışla 193,61 dolara yükselerek şirketin piyasa değerini ilk kez 2 trilyon doların üzerine çıkardı. 

Üretken yapay zekaya yönelik heyecanın doruğa ulaşmasıyla birlikte yatırımcılar son zamanlarda teknoloji hisselerine yöneldi. 

Teknoloji rallisiyle şirket, her birinin piyasa değeri 2 trilyon doları aşan Nvidia, Apple, Alphabet ve Microsoft gibi teknoloji devlerinin arasına katıldı. 

Amazon'un hisseleri bu yıl şimdiye kadar %27,5 artarken, teknoloji ağırlıklı Nasdaqaynı dönemde yaklaşık %18 oranında yükseldi. 

Bezos'un serveti bir günde 6 milyar dolar arttı 

Amazon'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Jeff Bezos, Forbes'un hesaplamalarına göre Çarşamba günü net serveti yaklaşık 6 milyar dolar arttı. Bezos'un 209 milyar dolarlık serveti, Tesla CEO'su Elon Musk'un 219,2 milyar dolarlık net servetinden sonra dünyanın en büyük ikinci serveti. Amazon'un hisselerinin yaklaşık onda birine sahip olan Bezos, 2023'ün sonuna göre 35 milyar dolar daha zengin.

 

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Efor Çay halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Yeni halka arzlarda yön nereye? Nelere dikkat edilmeli?
Çimko, halka açılmak için SPK onayını bekliyor
Çan2 Termik (CANTE) bedelsiz tarihi
Orge Enerji (ORGE) geri alım programını revize ettiğini duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket (25 Haziran)
Borsanın yeni şirketi yeni iş anlaşmasını duyurdu
18 kurum 58 hissede ‘al’ diyor
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