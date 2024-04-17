Boston Dynamics, insansı robotunun hidrolik versiyonunu kullanımdan kaldırdıktan bir gün sonra Atlas'ın elektrikli, yeni versiyonunu tanıttı. Şirket, görüntüde robot kıyafeti içinde bir insan olmadığı esprisini yaparak yeni Atlas'ın çarpıcı ilk görüntülerini paylaştı.

HYUNDAI TESİSLERİNDE TEST EDİLECEK

Boston Dynamics CEO'su Robert Playter'ın TechCrunch'a yaptığı açıklamaya göre proje henüz erken dönemde. Boston Dynamics'in zaman çizelgesine göre elektrikli Atlas'ın gelecek yılın başında Hyundai tesislerinde testlere başlaması bekleniyor. Tam üretim için birkaç yıla ihtiyaç var. Playter, "Gelecek yıldan itibaren Hyundai tesislerinde testler yapmaya başlayacağız. Bir robota yatırım yapmaya değer kılmak için yeterli üretkenliğe sahip olmanız gerekir" diyor.

Şirketten yapılan açıklamada ise "Hyundai ekibi bize yatırım yapmanın yanı sıra yeni nesil otomotiv üretim yeteneklerini de geliştiriyor ve yeni Atlas uygulamaları için mükemmel bir test alanı olarak hizmet verecek. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda, dünyanın en dinamik insansı robotunun laboratuvarda, fabrikada ve hayatlarımızda gerçekten neler yapabileceğini göstermekten heyecan duyuyoruz" denildi.

ESKİSİNE GÖRE...

Şirket, Atlas'ın elektrikli versiyonunu daha güçlü ve önceki versiyonlardan daha geniş bir hareket aralığına sahip olacağını söylüyor. Boston Dynamics, bir önceki hidrolik versiyonun zaten çok çeşitli ağır, düzensiz nesneleri kaldırabildiğini, manevra yapabildiğini belirterek bu mevcut yetenekleri de geliştirmeye devam ettiklerini, farklı müşteri ortamlarındaki çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için birkaç yeni tutucu varyasyonu çalıştıklarını belirtiyor.

40 SANİYELİK TEASER

Techcrunch'a göre Atlas'ın paylaşılak 40 saniyelik videosundaki en çarpıcı nokta robotun hareketleri. Çünka aslında insansı bir robot yapmak, robotun mümkün olduğunca insana benzemesi anlamına geliyor. CEO Playter, "Çoğu eklemde bir dizi özel, güçlü ve çok esnek aktüatör oluşturduk. Bu çok geniş bir hareket alanı demek" diyor.

