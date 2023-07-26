ARA
Bist 100
6743,86
2,1%
Bist 100
Dolar/TL
26,9352
0,0479%
Dolar/TL
Euro/TL
29,904
0,442%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1102
0,4138%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1711,41
0,62%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Teknoloji
  • Microsoft'ta 30. çalışan olarak işe girdi, şimdi dünyanın en zengin 6. kişisi

Microsoft'ta 30. çalışan olarak işe girdi, şimdi dünyanın en zengin 6. kişisi

Steve Ballmer'ın 120 milyar dolarlık serveti onu Warren Buffett, Mark Zuckerberg ve Google'ın kurucu ortaklarından daha zengin yapıyor. Eski Microsoft CEO'sunun serveti şirketteki tahmini %4'lük hissesi sayesinde 120 milyar dolar değerinde.

26 Temmuz 2023 | 16:20
Son Güncellenme: 26 Temmuz 2023 | 16:36
0
Microsoft'ta 30. çalışan olarak işe girdi, şimdi dünyanın en zengin 6. kişisi

Steve Ballmer, Warren Buffett, Mark Zuckerberg ve Google'ın kurucu ortakları Larry Page ve Sergey Brin'den daha zengin, Microsoft'u kurmamış ve yaklaşık on yıl önce CEO'luk görevinden ayrılmış olmasına rağmen.

Insider'in haberine göre Ballmer'ın tahmini 120 milyar dolarlık serveti onu Bloomberg Milyarder Endeksi'nde altıncı sıraya yerleştiriyor. Bill Gates, Jeff Bezos, Larry Ellison, Zuckerberg, Brin ve Page gibi amiral gemisi şirketlerini kuran ya da bugün hala yöneten Elon Musk, Bernard Arnault, Buffett gibi en zengin ilk 10 kişi arasında. 

Emekli Microsoft başkanı, yazılım deviyle yaptığı ilk sözleşme nedeniyle çoğu şirket yöneticisinden kat kat daha zengin. Forbes'a göre, 1980 yılında 30. çalışanı olarak işe girdiğinde, 50.000 $ baz maaş ve üretebileceği kâr artışının %10'unu tazminat olarak pazarlık etti.

Ballmer'ın kârdan aldığı pay sonunda aşırı hale gelince, büyük bir hisse senedi karşılığında kârdan vazgeçmeyi kabul etti. Yasal düzenlemelere göre 2000 yılından 2014 yılına kadar Microsoft'un CEO'su olarak görev yapan Ballmer, 333 milyon hisseyle ya da şirketin %4'üne sahip olarak emekli oldu. 

Bloomberg, Ballmer'ın bugün hala benzer bir hisseye sahip olduğunu tahmin ediyor - Microsoft'un 2,6 trilyon dolarlık mevcut piyasa değerine göre 100 milyar dolardan fazla değerde bir pozisyon. Haber kaynağı, LA Clippers'ın da sahibi olan Ballmer'ın muhtemelen 12 milyar dolardan fazla temettü topladığını söylüyor.

Ballmer, Microsoft'un bu baharın başlarında OpenAI'ye 10 milyar dolar yatırdığında yararlandığı yapay zekaya olan ilgiden yararlandı. Teknoloji devinin hisseleri bu yıl %44 yükseldi ve geçen hafta rekor seviyeye ulaştı. Bu artış Ballmer'ın net servetinin bu yıl 34 milyar dolar artmasını sağladı.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1711,41 0,62%
  • ALTIN ONS 1976,25 0,57%
  • BIST 100 6743,86 2,1%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,9352 0,0479%
  • EURO/TURK LIRASI 29,904 0,442%
  • EURO/USD 1,1102 0,4138%
  • INGILIZ STERLINI 1,29575 0,42822%
  • JAPON YENI 140,04 -0,617%
  • KANADA DOLARI 1,31976 0,19587%
  • RUS RUBLESI 90 -0,6885%
Günün En Çok Okunanları
‘Boş eve ek vergi’ beklentisi ev sahiplerini harekete geçirdi
MNG Kargo'nun tamamı Alman devine satıldı
MNG Kargo'nun tamamı Alman devine satıldı
Kira anlaşmazıklarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor
Kira anlaşmazıklarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor
3 milyar TL yatırımla 21 yeni otel geliyor
3 milyar TL yatırımla 21 yeni otel geliyor
Düzenleme sonrası araç piyasasında neler oldu? 'Yüzde 75’i silindi'
Düzenleme sonrası araç piyasasında neler oldu? 'Yüzde 75’i silindi'
Konut fiyatları 2. çeyrekte yüzde 110, kiralar yüzde 138 arttı
Konut fiyatları 2. çeyrekte yüzde 110, kiralar yüzde 138 arttı
Golden Visa hakkında 5 soruda merak edilenler
Golden Visa hakkında 5 soruda merak edilenler
AYM'den 22.00 sonrası alkollü içki satış yasağıyla ilgili karar
GERİ
İLERİ
‘Boş eve ek vergi’ beklentisi ev sahiplerini harekete geçirdi
MNG Kargo'nun tamamı Alman devine satıldı
Kira anlaşmazıklarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor
3 milyar TL yatırımla 21 yeni otel geliyor
Düzenleme sonrası araç piyasasında neler oldu? 'Yüzde 75’i silindi'
MNG Kargo'nun tamamı Alman devine satıldı
Kira anlaşmazıklarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor
3 milyar TL yatırımla 21 yeni otel geliyor
Düzenleme sonrası araç piyasasında neler oldu? 'Yüzde 75’i silindi'
Konut fiyatları 2. çeyrekte yüzde 110, kiralar yüzde 138 arttı
Kira anlaşmazıklarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor
3 milyar TL yatırımla 21 yeni otel geliyor
Düzenleme sonrası araç piyasasında neler oldu? 'Yüzde 75’i silindi'
Konut fiyatları 2. çeyrekte yüzde 110, kiralar yüzde 138 arttı
Golden Visa hakkında 5 soruda merak edilenler
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL