Steve Ballmer, Warren Buffett, Mark Zuckerberg ve Google'ın kurucu ortakları Larry Page ve Sergey Brin'den daha zengin, Microsoft'u kurmamış ve yaklaşık on yıl önce CEO'luk görevinden ayrılmış olmasına rağmen.

Insider'in haberine göre Ballmer'ın tahmini 120 milyar dolarlık serveti onu Bloomberg Milyarder Endeksi'nde altıncı sıraya yerleştiriyor. Bill Gates, Jeff Bezos, Larry Ellison, Zuckerberg, Brin ve Page gibi amiral gemisi şirketlerini kuran ya da bugün hala yöneten Elon Musk, Bernard Arnault, Buffett gibi en zengin ilk 10 kişi arasında.

Emekli Microsoft başkanı, yazılım deviyle yaptığı ilk sözleşme nedeniyle çoğu şirket yöneticisinden kat kat daha zengin. Forbes'a göre, 1980 yılında 30. çalışanı olarak işe girdiğinde, 50.000 $ baz maaş ve üretebileceği kâr artışının %10'unu tazminat olarak pazarlık etti.

Ballmer'ın kârdan aldığı pay sonunda aşırı hale gelince, büyük bir hisse senedi karşılığında kârdan vazgeçmeyi kabul etti. Yasal düzenlemelere göre 2000 yılından 2014 yılına kadar Microsoft'un CEO'su olarak görev yapan Ballmer, 333 milyon hisseyle ya da şirketin %4'üne sahip olarak emekli oldu.

Bloomberg, Ballmer'ın bugün hala benzer bir hisseye sahip olduğunu tahmin ediyor - Microsoft'un 2,6 trilyon dolarlık mevcut piyasa değerine göre 100 milyar dolardan fazla değerde bir pozisyon. Haber kaynağı, LA Clippers'ın da sahibi olan Ballmer'ın muhtemelen 12 milyar dolardan fazla temettü topladığını söylüyor.

Ballmer, Microsoft'un bu baharın başlarında OpenAI'ye 10 milyar dolar yatırdığında yararlandığı yapay zekaya olan ilgiden yararlandı. Teknoloji devinin hisseleri bu yıl %44 yükseldi ve geçen hafta rekor seviyeye ulaştı. Bu artış Ballmer'ın net servetinin bu yıl 34 milyar dolar artmasını sağladı.