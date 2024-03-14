ARA
Bist 100
8883,52
-0,3%
Bist 100
Dolar/TL
32,1216
0,1241%
Dolar/TL
Euro/TL
34,9696
-0,6008%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0887
-0,5536%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2230,15
-0,56%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

PayTR'den sanal POS ödemelerinde bir ilk: NeoPOS+

Ödeme alanındaki 15 yıllık tecrübesiyle KOBİ’ler için “çok kanallı güvenli ödeme deneyimi” yaklaşımını benimseyen PayTR, yenilikçi ödeme çözümleri arasına NeoPOS’un e-belge düzenleyen versiyonu NeoPOS+’ı ekledi. VUK uyumlu NeoPOS+, softPOS olarak bilinen ve Android cep telefon veya cihazlarını POS cihazına dönüştürürken, aynı zamanda e-belge mükellefleri için e-fatura ve e-arşiv fatura düzenliyor.

14 Mart 2024 | 15:59
PayTR'den sanal POS ödemelerinde bir ilk: NeoPOS+

2021 yılında özel sermaye fonu Actera ile yaptığı yatırım ortaklığıyla büyüme hedeflerini hızlandıran PayTR, geçen yılın son çeyreğinde lanse ettiği, SoftPOS çözümü NeoPOS’un özelliklerini geliştirerek şimdi de e-belge mükellefleri için e-fatura ve e-arşiv fatura düzenleyebilen VUK uyumlu NeoPOS+’ı hayata geçirdi.

2024’te müşteri deneyimine odaklanarak teknoloji yatırımlarını devam ettireceklerini belirten PayTR CEO’su Merve Tezel, “Dijitalleşen KOBİ’lerin fintekler aracılığıyla tanıştığı yeni nesil ödeme çözümlerinin sağladığı hız, kolaylık ve maliyet avantajı bizi her yıl daha çok işletmeyle buluşturuyor. 2024 yılında da farklı sektörlerdeki dinamikleri de gözeterek hem online hem de fiziksel satış zeminine uygun yeni nesil ödeme çözümlerimizle işletmelerin her an her yerden ödeme almalarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. PayTR NeoPOS 2024’te çok konuşacağımız ve deneyimine odaklanacağımız ürün olacak.  NeoPOS+’a bu yıl itibarıyla taksitli ödeme alma özelliğini de ekledik. Bunlarla beraber, tek entegrasyonla tüm bankalardan peşin veya taksitli ödeme alabilen Sanal POS ürünümüz ile büyüyen e-ticaret pazarından pay almak isteyen binlerce KOBİ için güvenli bir ödeme deneyimi sunmaya devam edeceğiz ve değişik iş modellerine hizmet eden çok kanallı hizmet seçeneklerimizi arttıracağız.” dedi. 

 NeoPOS+, bireysel satış yapan iş sahiplerine (tamirat, kermes), kapıda ödeme alan veya mobil olarak hizmet veren iş kollarına (evlere su servisi, restoran, cafe, vale ve kuryeler) Fiziki POS taşımadan ödeme alma kolaylığı sağlarken e-belge düzenliyor.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2230,15 -0,56%
  • ALTIN ONS 2159,47 -0,68%
  • BIST 100 8883,52 -0,3%
  • DOLAR/JAPON YENI 148,191 0,295%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35257 0,41165%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,525 0,1916%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,1216 0,1241%
  • EURO/DOLAR 1,0887 -0,5536%
  • EURO/TURK LIRASI 34,9696 -0,6008%
  • STERLIN/DOLAR 1,27528 -0,36058%
Günün En Çok Okunanları
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Tüketicilerin en çok şikayet ettiği 4 konu
Tüketicilerin en çok şikayet ettiği 4 konu
Motorin ve benzine büyük zam geliyor
Motorin ve benzine büyük zam geliyor
Arçelik Genel Müdürü Dinçer'e göre yenilenebilir enerjide öne çıkacak 3 il
Arçelik Genel Müdürü Dinçer'e göre yenilenebilir enerjide öne çıkacak 3 il
Ankara’da deniz yok ama yat fuarı var
Ankara’da deniz yok ama yat fuarı var
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Tüketicilerin en çok şikayet ettiği 4 konu
Motorin ve benzine büyük zam geliyor
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Tüketicilerin en çok şikayet ettiği 4 konu
Motorin ve benzine büyük zam geliyor
Arçelik Genel Müdürü Dinçer'e göre yenilenebilir enerjide öne çıkacak 3 il
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Tüketicilerin en çok şikayet ettiği 4 konu
Motorin ve benzine büyük zam geliyor
Arçelik Genel Müdürü Dinçer'e göre yenilenebilir enerjide öne çıkacak 3 il
Ankara’da deniz yok ama yat fuarı var
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL