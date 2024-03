2021 yılında özel sermaye fonu Actera ile yaptığı yatırım ortaklığıyla büyüme hedeflerini hızlandıran PayTR, geçen yılın son çeyreğinde lanse ettiği, SoftPOS çözümü NeoPOS’un özelliklerini geliştirerek şimdi de e-belge mükellefleri için e-fatura ve e-arşiv fatura düzenleyebilen VUK uyumlu NeoPOS+’ı hayata geçirdi.

2024’te müşteri deneyimine odaklanarak teknoloji yatırımlarını devam ettireceklerini belirten PayTR CEO’su Merve Tezel, “Dijitalleşen KOBİ’lerin fintekler aracılığıyla tanıştığı yeni nesil ödeme çözümlerinin sağladığı hız, kolaylık ve maliyet avantajı bizi her yıl daha çok işletmeyle buluşturuyor. 2024 yılında da farklı sektörlerdeki dinamikleri de gözeterek hem online hem de fiziksel satış zeminine uygun yeni nesil ödeme çözümlerimizle işletmelerin her an her yerden ödeme almalarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. PayTR NeoPOS 2024’te çok konuşacağımız ve deneyimine odaklanacağımız ürün olacak. NeoPOS+’a bu yıl itibarıyla taksitli ödeme alma özelliğini de ekledik. Bunlarla beraber, tek entegrasyonla tüm bankalardan peşin veya taksitli ödeme alabilen Sanal POS ürünümüz ile büyüyen e-ticaret pazarından pay almak isteyen binlerce KOBİ için güvenli bir ödeme deneyimi sunmaya devam edeceğiz ve değişik iş modellerine hizmet eden çok kanallı hizmet seçeneklerimizi arttıracağız.” dedi.

NeoPOS+, bireysel satış yapan iş sahiplerine (tamirat, kermes), kapıda ödeme alan veya mobil olarak hizmet veren iş kollarına (evlere su servisi, restoran, cafe, vale ve kuryeler) Fiziki POS taşımadan ödeme alma kolaylığı sağlarken e-belge düzenliyor.