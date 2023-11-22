OpenAI'den yapılan açıklamada Sam Altman’ın OpenAI’nin CEO’su olarak geri döneceği belirtildi. Açıklamaya göre OpenAI yönetim kurulu tarafından kovulan Sam Altman, eski Salesforce Üst Yöneticisi Bret Taylor, eski ABD Hazine Bakanı ekonomist Larry Summers ve Quora'nın kurucusu Adam D'Angelo'dan oluşacak yeni yönetim kurulu üyeleriyle OpenAI’a dönecek. Taylor’un, OpenAI Yönetim Kurulu Başkanı olması planlanıyor. Altman, X'ten yaptığı açıklamada, "Yeni yönetim kurulu ve Satya'nın (Microsoft CEO'su Satya Nadella) desteğiyle OpenAI’a dönmeyi ve Microsoft ile güçlü ortaklığımızı geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.



GÖZLER EMMET SHEAR'A ÇEVRİLDİ

Sam Altman'ın görevden alınınca ilk olarak OpenAI'nin baş teknoloji sorumlusu Mira Murati'nin geçici CEO olarak Altman'ın yerini alacağı duyurulmuştu. Ancak Murati de Sam Altman'ı destekleyen ve geri dönmesi için imza atan isimler arasındaydı.

Pazar günü ise OpenAI'nin geçici CEO'su olarak eski Twitch CEO'su Emmet Shear'ın adı açıklandı. Emmett Shear, Sam Altman'ın görevden alındığı göreve geri dönmesi durumunda kenara çekilecek. Shear, Altman'ın geri dönüşünü bir tweet ile doğruladı ve sonuçtan "memnun" olduğunu söyledi. Kendi tahminine göre Shear, OpenAI'de 72 saat çalıştı ve bunun "yoğun geçtiğini" söyledi. Bloomberg'in haberine göre Shear da Sam Altman'ın neden görevden alındığını bilmiyordu.

Shear, Pazar günü X'te yönetim kuruluna Altman'ın görevden alınmasının ardındaki gerekçeleri sorduğunu belirten bir paylaşım yaparken The Verge , açıklamalarına ilişkin yazılı belge alamadığını bildirdi. Bloomberg'in haberine göre yönetim kurulu kendisine bu yazılı yanıtı vermezse ayrılmayı planlıyordu. Ancak talebinin kabul edilip edilmediğine bakılmaksızın Shear, CEO rolünden ayrılmaya hazırlanıyor.

'ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM'

Bloomberg'in haberine göre, Shear, geçici lider olarak Altman'ın temsilcisiyle yapılan görüşmelerde OpenAI yönetim kurulunu temsil etti. Eski Salesforce eş CEO'su olan Bret Taylor de arabulucu olarak görev yaptı. Shear, bu görüşmelerin Altman'ın dönüşünü sağladığını belirtti ve "Çözümün bir parçası olduğum için mutluyum" diye paylaşımda bulundu.

OPENAI'DE KALIP KALMAYACAĞI BELLİ DEĞİL

Shear'ın herhangi bir sıfatla OpenAI'de kalıp kalmayacağı belli değil. Daha önce yeni doğan oğluna odaklanmak için Mart ayında Twitch'ten ayrılmıştı.

KURUCU NASIL KOVULDU?

Peki, şirketin kurucu ortağı olan Sam Altman, kendi kurduğu şirketten nasıl kurulmuştu? CNBC'nin haberine göre çoğu Silikon Vadisi girişiminin aksine OpenAI, kurucuları tarafından kontrol edilen büyük miktarda öz sermayeye sahip tipik bir şirket gibi yapılandırılmamıştı. Bunun yerine, 2015 yılında başlayan, kar amacı gütmeyen kuruluşun parçasıydı. Cuma günkü blog yazısına göre, yönetim kurulu, "tüm OpenAI faaliyetleri için genel yönetim organı olarak hareket eden" kar amacı gütmeyen kuruluşu denetliyor.

STEVE JOBS'A BENZETTİLER

OpenAI yönetim kurulunun Altman'ın kovulduğunu açıklamasının hemen ardından, Silikon Vadisi'nin önde gelen yatırımcıları endişelerini yüksek sesle dile getirdiler ve hatta bu hamleyi Apple'ın

38 yıl önce Steve Jobs'u kovma kararına benzettiler. Çünkü Jobs 1997 yılında geri dönecek ve Apple'ın iPhone'u yaratmasına ve ABD'nin en değerli şirketi olmasına öncülük edecekti.

Yatırımcı Ron Conway "Bugün OpenAI'de yaşananlar, 1985'te o zamanki Apple yönetim kurulunun Steve Jobs'u kovmasından bu yana benzerini görmediğimiz bir yönetim kurulu darbesidir,. Bu şok edici; sorumsuzca" diyor.

NE OLMUŞTU?

Yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'dan cuma günü yapılan açıklamada, "Yönetim kurulunun artık Altman'ın OpenAI'a liderlik etmeyi sürdürme becerisine inancı yok." ifadesi kullanılmış, CEO'nun görevden ayrıldığı bildirilmişti. OpenAI'ın yaklaşık yüzde 49'una sahip olan Microsoft’un CEO'su Satya Nadella da 19 Kasım’da yaptığı duyuruda, Altman'ın yeni bir gelişmiş yapay zeka araştırma ekibine liderlik etmek üzere Microsoft'a katılacağını duyurmuştu.

Nadella ayrıca, CNBC'ye verdiği röportajında, OpenAI yönetim yapısının değişmesi gerektiğini savunmuş, Microsoft'un bu konuda yönetim kurulu ile diyalog içinde olacağını ifade etmişti.

ÇALIŞANLAR AYRILIKLA TEHDİT ETMİŞTİ

OpenAI çalışanları da mevcut yönetim kurulunun istifa etmesini istemiş, kurulu görevlerinden ayrılmak ve şirketin en büyük yatırımcısı Microsoft'ta çalışmak üzere Altman'ın yolundan gitmekle tehdit etmişti.Şirketin çoğu çalışanı, OpenAI'ın yönetim kuruluna hitaben, "şirketin misyonu ve çalışanları için yeterlilik, muhakeme ve özen eksikliği olan kişilerle çalışamayacaklarını" belirten bir mektup imzalamıştı. Bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce'un CEO'su Marc Benioff da OpenAI'daki görevlerinden istifa eden çalışanları işe almayı teklif etmişti.